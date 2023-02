Avaí atropela Figueirense e assume vice-liderança do Catarinense

Na tarde deste sábado (4), o Avaí atropelou o Figueirense, por 4 a 0, no Ressacada, em duelo válido pelo Campeonato Catarinense. Os gols da vitória foram marcados por Ricardo Bueno, Waguininho, Andrey e Wellisson (contra).

O Jogo

O jogo começou com o Avaí sendo superior e mostrando as garras. Aos 21, Robinho cruzou do lado direito e, na tentativa de cortar a bola, Wellisson se esticou todo e acabou fazendo contra, deixando a torcida do Leão em festa. A partida seguiu equilibrada, mas com o Avaí ainda mandando e criando as jogadas ofensivas sem deixar o Figueirense com bola no pé e mantendo a vantagem.

Foto: Divulgação| Avaí

O segundo tempo começou, e como no começo o Avaí seguiu mandando e deixando o Figueirense para trás. Aos 15, Andrey roubou a bola na entrada da área e chutou para o gol e ampliando o placar. Na sequência, foi a vez de Waguinho, em cruzamento rasteiro na área e com um chute preciso mandou pro fundo da rede. E quem disse que parou por aí, quando o jogo já estava encaminhado para os final, Ricardo Bueno aumentou ainda mais a vantagem do Leão da Ilha, o atacante recebeu o cruzamento de Waguinho e cabeceou para decretar a goleada de 4 a 0.

Classificação

Com a vitória, o Avaí chegou aos 9 pontos e assumiu a segunda colocação na tabela do Catarinense. Já o Figueirense, com 5 pontos, aparece em 7° lugar.

Próximos Jogos

Avaí e Figueirense entram em campo novamente na próxima quarta-feira (8), às 16h30. O Leão da Ilha encara o Barra no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Um pouco mais tarde, às 21h, o Furacão recebe o Marcílio Dias no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.