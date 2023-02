Corinthians leva a melhor e vence Atlético-MG na Supercopa do Brasil Feminina

O Corinthians bateu o Atlético-MG na Supercopa de Futebol Feminino 2023 e avançou à semifinal da competição. Em Diadema, as Brabas não tiveram facilidade para conquistar a vitória. Em um jogo equilibrado, Vic Albuquerque fez o único gol da manhã, que garantiu a vaga com o placar de 1 a 0.

A primeira etapa foi de equilíbrio e boa movimentação por parte das duas equipes no duelo. Tanto a equipe da casa quanto as visitantes trabalharam para chegar ao ataque com boas tentativas.

As primeiras oportunidades no jogo foram do Corinthians. Portilho recebeu pelo lado direito, driblou a marcadora e botou na área, fazendo a bola passar perto do gol.

Aos 13 minutos, as Brabas estiveram pretíssimo de abrir o placar, mas o travessão salvou o Galo de sofrer o primeiro gol. Portilho apareceu novamente na área para cruzar e encontrar Jheniffer, que bateu e mandou no travessão.

Na sequência, foi a fez das Vingadoras chegarem ao ataque com um chute de fora da área, que passou por cima do gol. Já no final da primeira etapa, Iara invadiu a área e finalizou, mas a zaga fez o corte.

O segundo tempo já começou com fortes emoções. Logo aos dois minutos, a arbitragem marcou pênalti para o Corinthians após toque de mão na área. Na cobrança, Vic foi para a bola e desperdiçou a oportunidade de abrir o placar.

Para o alívio das Brabas, o gol veio aos 14 minutos. Após cobrança de escanteio, e finalização de Lia, a bola sobrou na área, no bate e rebate, Jheniffer conseguiu tocar na bola e Vic completou para o fundo da rede.

As Vingadoras do Atlético-MG ainda se movimentaram em busca do empate, mas não conseguiram chegar ao gol.

O Corinthians avança para enfrentar o Internacional na semifinal da competição.