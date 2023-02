Técnico enaltece resultado e destaca atuação do Costa Rica contra o Operário

No último domingo (05), o Costa Rica venceu o Operário por 1x0, fora de casa, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A equipe de Costa Rica lidera o Grupo A com seis pontos ganhos. Nos dois primeiros jogos, o clube marcou três vezes e não teve suas redes balançadas.

Após o resultado, o técnico Rogério Henrique destacou o resultado conquistado e analisou a postura do seu grupo. “Vitória expressiva frente a um adversário muito difícil, com investimento alto para o Estadual. Nós nos comportamos muito bem. Foi um jogo complexo, de muita bola parada, em um campo mais apertado do que o nosso e isso facilita a bola estar rondando a grande área e é por isso é preciso elevar o nível de concentração porque são muitos duelos individuais e aéreos, que é o forte do Operário. Nós tivemos uma boa postura e soubemos jogar o jogo da maneira que ele se ofereceu. Tivemos três ou quatro oportunidades, onde poderíamos ter sido mais felizes em algumas conclusões, mas vamos analisar isso nos vídeos ao longo da semana”, explicou.

O comandante também enalteceu o gol de falta marcado por Fábio e elogiou a equipe adversária. “Quero parabenizar o Fabio que marcou um belo gol de falta. Hoje no Brasil está difícil ter um cobrador de faltas e isso só valoriza o gol dele. Soubemos suportar a pressão quando foi necessário, rodamos a bola, fizemos com que o tempo passasse e fomos competentes na parte defensiva para não tomar o gol. Acho que foi um resultado justo. Parabenizo também o Operário que é dirigido por um amigo meu, o Celso. São duas equipes fortes com condições de brigar por coisas grandes na competição”, finalizou.

O Costa Rica volta campo no domingo (12), às 16h, em casa, contra o Comercial. A partida será disputada no estádio Laertão.