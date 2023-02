São Paulo vence Santo André no sufoco e se recupera no Paulistão

Ufa! O São Paulo sofreu contra o Santo André,, neste domingo (5), mas nos acréscimos conseguiu a vitória por 1 a 0, no Estádio Bruno José Daniel, ficando aliviado após a derrota no Clássico pelo Campeonato Paulista. O Tricolor conquistou os três pontos, através de uma cabeçada certeira do zagueiro Alan Franco, faltando dois minutos para o final.

Tudo igual no primeiro tempo

Após o pontapé inicial, muita marcação de ambos os lados e jogadas duras, resultando até em uma lesão do jogador do Santo André. Martan sentiu uma contusão na perna e saiu de campo chorando. No lado do São Paulo só finalizou de fora da área, um exemplo foi uma batida de longe do Caio Paulista, indo devagar no lado direito.

Apenas na metade do tempo inicial que o Tricolor cresceu de produtividade e o novo contratado Erison já mostrou o seu cartão de visita, em sua estreia com a camisa são paulina. Na primeira finalização, o centroavante cobrou uma falta na esquerda e a bola saiu muito perto do poste. Na outra, ele aproveitou o levantamento e cabeceou, mas mandou torto e sem direção.

No restante da primeira etapa, apenas tivemos um chute no lado são paulino. Uma batida em que Erison pegou pela esquerda, mas jogou nas mão do goleiro que segurou sem problemas, com isso terminando tudo zerado após o termino para o intervalo.

Alan Franco tira o São Paulo dos apuros



Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo retornou dos vestiários mais em cima, tentando furar a linha defensiva da equipe do ABC paulista. Primeiramente, o Erison bateu para uma boa defesa de Lucas Frigeri. Após esse momento mais uma chance perdida do Tricolor. David cedeu com afeto ao Luciano e o atacante bateu na rede pelo lado de fora.

A pressão aumentou nos minutos finais e nos acréscimos, o Luciano mais uma vez perdeu um gol inacreditável. Em boa jogada do jovem Juan na direita, ele tocou para o Wellington Rato que deixou em direção ao centroavante, que de frente para a meta, bateu fraco e Lucas Frigeri defendeu com o pé.

No entanto, logo em seguida, o Alan Franco salvou a pele do atacante. Em escanteio perfeito de Wellington Rato, o zagueiro subiu mais que todo mundo e cabeceou firme na rede. Portanto, não dando tempo para mais nada e o São Paulo carimbou o suado triunfo.

Sequência

O São Paulo retomou o caminho das vitórias e dispara na liderança isolada do Grupo A do Paulistão com 11 pontos. O compromisso seguinte será contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (8). Enquanto o Santo André é o terceiro colocado do Grupo D.