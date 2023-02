Após terceiro lugar no Mundial, Vitor Pereira cita evolução do Flamengo: "Acredito no trabalho"

Na tarde deste sábado (11), o Flamengo conquistou o terceiro lugar no Mundial de Clubes, diante do Al Ahly, por 4 a 2. Após a partida o treinador Vitor Pereira disparou em coletiva de imprensa que esse não era o resultado esperado, mas também não é motivo de tempestade e que acredita no trabalho que está sendo feito.

"O Flamengo é um grande clube. Não foi possível, por diferentes razões. Não sou treinador de encontrar desculpas. Gosto de me autoavaliar, avaliar o trabalho. Perceber o que está bem e o que está mal. Temos que caminhar, temos que corrigir. Acho que o Mundial foi bom neste sentido para nós. Há momentos em que jogamos um bom futebol e que acho que podemos melhorar ainda."

"Eu não sou de pensar que quando ganha está tudo bem e quando perde está tudo mal. Eu acredito no trabalho, no processo, que está se construindo uma forma de jogar, com base naquilo que são as qualidades dos jogadores. Temos que nos tornar uma equipe mais consistente no processo defensivo. Não podemos. permitir que o adversário chegue tanto na nossa área, que tenha tantos cruzamentos e chegue tanto na linha de fundo. Para competirmos por títulos temos que melhorar", completou o treinador.

Questionado sobre os erros do Flamengo durante a partida, Vitor Pereira disse que o Rubro-Negro está em processo de construção.

"O Flamengo está em um processo de construção de um tipo de jogo, que tem um mês e poucos dias de trabalho. Não é perfeito, está em evolução. Vamos estar melhores daqui a uma semana. Os erros que se comentem são normais, vão acontecer. O importante é sentir que estamos evoluindo."

O Flamengo retorna ao Brasil neste domingo (12), seu próximo compromisso será na na quarta-feira (15), às 21h10, contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.