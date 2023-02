Flamengo vence Boavista no Maracanã com gol de Pedro, pelo carioca

Na noite desta quarta-feira (01), o Flamengo venceu o Boavista no Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pelo Campeonato Carioca por 1 a 0.

O primeiro tempo foi de muita posse de bola para os donos da casa, trocando muitos passes, mas sem nenhum ofício no ataque. Já o Boavista, deu perigo zero para o Flamengo.

Aos 29' da primeira etapa, O Mais Querido teve a melhor chance nos primeiros minutos de jogo, através de uma canhota de Gerson, que foi parar na trave. De rebote, Thiago Maia mandou por cima do gol.

Já o segundo tempo começou morno, mas Pedro incendiou o estádio após balançar as redes e abrir o placar! Após cruzamento de Gabigol, o centroavante se deslocou para trás do defensor e desviou com a perna esquerda, empurrando pra dentro do gol.

Com o gol, Pedro chegou ao seu 75° gol com a camisa do Flamengo, em 164 jogos. Já o Gabigol anotou sua 39° assistência em 215 partidas.

Sequência no campeonato

O Boavista enfrenta, em sua próxima partida pelo campeonato carioca, o Botafogo, no próximo domingo (05), 16h.

Já o Flamengo, pelo carioca, enfrenta o Volta Redonda na quarta-feira (15). Antes disso, o rubro-negro joga o Mundial de Clubes na próxima terça (07), valendo a vaga para a final.