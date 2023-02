De virada, Athletico-PR vence Operário e segue na liderança do Campeonato Paranaense

Na noite deste sábado (11), o Athletico-PR venceu o Operário-PR, por 3 a 1, na Arena da Baixada, pela nona rodada do Campeonato Paranaense. Rafhael Lucas abriu o placar para o Operário. Erick, Pablo e Cuello anotaram para o Furacão.

Operário sai na frente, mas Furacão empata

O jogo começou com o Furacão comentando erros, que ditaram o desenrolar da carruagem. Pedrinho tentou sair jogando e perdeu a bola para Yago Rocha, e o lateral avançou, cruzou rasteiro para Rafhael Lucas, mostrou qualiade ao dominar, girar e chutar firme pro gol e abrir o marcador para o Operário, deixando o goleiro Léo Linck sem reação.

Com vantagem no placar, o time visitante se sentiu mandante na partida, e até criou boas chances e quase ampliou o marcador. Aos 21, Khellven cruzou com precisão para a cabeça de Erick, que mandou firme pro fundo do gol.

Após o empate, os mandantes cresceram, e quase viraram após um lançamento perfeito de Terans para Canobbio, mas o atacante uruguaio, cara a cara com o goleiro, não conseguiu balançar a rede, indo para o intervalo empatado por 1 a 1.

Furacão reage e marca

A partida recomeçou com o Operário dando sopa, e focando com um jogador a menos. Aos 2, Jonathan Costa cometeu falta em Canobbio e acabou tomando o segundo cartão amarelo, sendo expulso em seguida.

Com vantagem numérica em campo, o Athletico teve tranquilidade e qualidade para alcançar a virada. Aos 18, Terans recebeu a bola pelo meio no ataque, dominou de costas para a marcação e esperou a hora certa para acionar Pablo. O atacante venceu a disputa com Yago Rocha e finalizou de canhota na saída do goleiro, ampliando para o Furacão.

Na reta final, a equipe de Paulo Turra ainda teve duas boas chances para ampliar o marcador, com Pablo e Canobbio. Mas foi o argentino Cuello, nos acréscimos, quem acabou conseguindo decretar a vitória do Furacão, num chute que desviou no zagueiro Paulo Sérgio antes de ir parar no fundo do gol.

Classificação

Com a vitória, o Athletico-PR segue invicto, com 25 pontos e segue na liderança isolada do estadual. Já o Operário-PR, tem 19 pontos e ocupa a segunda colocação.

Próximos Jogos

O Athletico volta a campo contra o FC Cascavel na quinta-feira (16), às 19h15, na Arena da Baixada. O Operário-PR encara o Foz do Iguaçu na quarta-feira (15), às 21h30, no estádio do ABC.