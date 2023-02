Lendas das Laranjeiras #2 - Castilho: o goleiro dos milagres

Com passagens pela Seleção Brasileira, Carlos Castilho é o maior ídolo da história do Fluminense. Castilho foi goleiro do Tricolor Carioca e disputou 697 jogos entre 1947 e 1965. No Fluzão, o arqueiro conquistou diversos títulos, como: Mundial (1952), Campeonato Carioca (1951, 1959 e 1964), Torneio Rio-São Paulo (1957 e 1960 ) e Torneio Municipal (1948). Já pela Amarelinha, disputou quatro Copas do Mundo (1950, 1954, 1958 e 1962) e foi campeão de duas edições junto com Pelé, Nilton Santos, Garrincha, Zagallo, Didi, Bellini e entre outros jogadores, além disso, conquistou o Pan- Americano de 1952.

Sorte o Milagre?

Castilho é o atleta que mais disputou partidas pelo Fluminense e por quase 20 anos foi titular absoluto do time principal. Como goleiro, destacava-se pelo seu reflexo apurado e seu bom posicionamento no gol, claro, além da sua habilidade. Conhecido por ser um “goleiro milagreiro”, São Castilho tinha apenas 1,81m de altura, mas para os padrões daquela época era considerado alto. Especialista em pegar pênaltis, ele era daltônico e trocava as cores das bolas, quando a bola era branca e o jogo era à noite, o mesmo dizia que não conseguia ver a bola direito.

“Acredito que um goleiro sem sorte não vinga. E eu, em toda a minha vida, sempre tive muita sorte, mas principalmente como jogador de futebol. Quase sempre era falado por ela, a ponto de um jornalista, Paulo Rodrigues, surpreso com tanta sorte, dizer, quando as bolas começavam a bater na trave, que se abria a leiteria. Por que eu não sei exatamente, mas, segundo ele, os leiteiros davam muita sorte. Então, passou a me atribuir o título de maior leiteiro do Brasil” , afirmou Castilho em entrevista à revista Manchete Esportiva de 17 de janeiro de 1978.

Sacrifício por amor ao clube

O goleiro sofreu muito com lesões durante a sua carreira e, em seu maior ato de amor ao Fluminense, amputou parte do seu mínimo para poder retornar aos gramados mais rápido. O tempo de recuperação da fratura foi de dois meses e com a amputação reduziria para duas semanas. Segundo o jornalista Michel Laurence, Castilho tomou esta decisão pois queria jogar as partidas mais decididas: “Ele queria jogar partidas disputadas pelo Fluminense e não teria condição de se recuperar normalmente. Amputando um pedaço do dedo seria mais rápido” .

Foto: Arquivo / Fluminense

Mundial de 52

Campeão mundial invicto em 1952, ao vencer a segunda edição da Copa Rio, o Fluminense levou a melhor sobre o Corinthians na final da competição, realizada em dois jogos, no Maracanã.

Chancelada por Jules Rimet, Stanley Rous e Ottorino Barassi, dirigentes da FIFA, a competição contou com a Prefeitura do Rio como sua principal apoiadora econômica e deixou grandes legados. Entre eles, o surgimento da Copa dos Clubes Campeões da Europa, a Champions League, em 1955; e, em 2000, a criação do Campeonato Mundial de Clubes.

Comandada por Zezé Moreira, a equipe era formada por grandes craques tricolores, como Castilho, Píndaro, Pinheiro, Bigode, Didi, Telê Santana e Orlando Pingo de Ouro. Ao longo da campanha, o Time de Guerreiros superou, por exemplo, o Peñarol, base da seleção uruguaia campeã mundial em 1950.

Além de Fluminense e Corinthians, as equipes participantes do torneio mundial de 1952 eram: Peñarol (campeão uruguaio), Grasshopper (campeão suíço), Sporting (campeão português), Saarbrucken (vice-campeão alemão), Libertad (campeão paraguaio) e Áustria Viena (campeão austríaco).

Com Castilho como goleiro titular, o Fluminense não sofreu gols na fase de grupos. O Fluminense empatou por 0 a 0 com o Sporting, venceu o Grasshopper por 1 a 0 e venceu o Peñarol por 3 a 0. Na semifinal contra o Áustria Viena, Carlos Castilho continuou sem ser vazado na primeira partida, na qual o Fluminense venceu por 1 a 0. Na segunda partida, o goleiro Tricolor sofreu os dois gols e o clube carioca goleou por 5 a 2. Na final diante do Corinthians, o Fluzão ganhou a primeira partida por 2 a 0 e empatou no Maracanã por 2 a 2, tornando-se campeão mundial de 1952. Com isso, Castilho foi o goleiro menos vazado na competição com apenas 4 gols sofridos.

Foto: Arquivo / Fluminense

Curiosidades

Antes de ser atleta de futebol, Castilho foi carvoeiro, padeiro e leiteiro. Como jogador, iniciou sua carreira nas categorias de base do Olaria-RJ jogando como ponta-esquerda. Ao fazer a peneira do Fluminense, indicado pelo pai de Ademir Menezes, trocou de posição e somente em 1948 conseguiu firmar-se como goleiro titular.

Ao todo, Carlos Castilho não sofreu gols em 255 jogos das 697 partidas disputadas pelo clube das Laranjeiras. Em 1955, por conta de uma extração dos meniscos, passou boa parte longe dos gramados e fez a sua pior atuação tendo entrado em campo apenas 19 vezes durante aquele ano.

Em 2006, o Tricolor Carioca inaugurou uma estátua de Castilho na sede social do clube e, em 2016, o clube das três cores que traduzem tradição inaugurou o CT Carlos José Castilho na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, com um custo estimado de R$ 34 milhões.

Foto: Arquivo / Fluminense

O início da Leiteria de Castilho

Em uma vitória do Fluminense diante do Vasco por 1 a 0, Castilho defendeu muito e só deixou uma bola passar e mesmo assim a bola bateu na trave e voltou em suas mãos. Um milagre. Com isso, a torcida começou a provocar os vascaínos gritando “abriu a leiteria” em referência a última profissão do goleiro.

Inspiração para Nelson Rodrigues

Na década de 50, o Fluminense foi rotulado de “timinho” por conta de sua campanha, as vitórias do Tricolor Carioca geralmente vinham através das grandes atuações de Castilho. Vindo de uma goleada para a Portuguesa em 1958, o clube das Laranjeiras venceu o Flamengo por 3 a 1 em uma partida em que Castilho só faltou fazer chover. Em um de seus milagres diante da equipe de regatas, o goleiro estava sentado e conseguiu impedir o gol do adversário com seus 1,85m de envergadura. Este feito fez com que inspirasse Nelson Rodrigues para a sua crônica publicada na revista “Manchete Esportiva” no dia 4 de novembro de 1958. Veja a crônica na íntegra:

"Amigos, o que Castilho fez, 2ª-feira, não se faz. É pior do que xingar a mãe. Diga-se, entre parênteses, que todo o Fluminense, de fio a pavio, é outro. Ou melhor: – o Fluminense que apanhou da Portuguesa, que dava vexame até nas vitórias, era um sósia, uma paródia, uma imitação burlesca do Fluminense. – o Fluminense encarnou-se nele mesmo. Houve momentos em que meu time, amigos, foi Fluminense até demais. Mas voltemos a Castilho. Podia ter jogado bem. Mas reconheço que Castilho abusou. De certa feita, caiu sentado. Era o instante em que o Flamengo, rilhando os dentes, se atirava para frente e parecia levar tudo de roldão. Cá na tribuna dos jornalistas, eu, apesar de ser um ateu, só faltava rezar. E, súbito, cara a cara com o arco do Fluminense, Henrique encheu o pé. Partiu o tiro, amigos, partiu a bomba! Note-se que o Fluminense estava ganhando pela vantagem mínima: 2 x 1. Seria o gol do empate. Pois bem: – o estádio inteiro gritou gol. Quando parecia líquido, certo, fatal o tento rubro-negro, eis que Castilho sentado, ignominiosamente sentado, defendeu. Pasmem para o detalhe sublime: – sentado, como se estivesse em casa, numa cadeira lendo o gibi!

O Fluminense apresentou, nesta 2ª-feira, um partidão. Seu futebol, sua estrutura, sua armação era um desenho. Mas, ainda que tivéssemos jogado pedrinhas, a defesa sentada de Castilho bastaria para liquidar o adversário. Depois disso, eu passei, instantaneamente, a considerar Castilho um monstro horrendo, uma espécie de Drácula da bola. E, no meu canto, estava a ver a hora em que Castilho ia fazer as restantes defesas virando cambalhotas ou plantando bananeiras. Cito uma defesa e poderia citar muitas outras. Não sei se em seguida ou antes, Castilho praticou uma outra que foi de clamar aos céus. O mesmo Henrique – sempre este homem fatal! – apanha uma dessas bolas que só aparecem uma vez na vida e outra na morte. Havia entre o atacante rubro-negro e Castilho uma distância inferior a vinte centímetros. Novamente, Henrique encheu o pé. E, outra vez, o Maracanã foi sacudido pelo berro bestial: – gol! Eu mesmo acreditei no gol. Castilho, porém, deu um salto que lembraria, mal comparando, o de uma sílfide incorpórea. E enfiou a pelota para um córner repousante. Ao meu lado, um rubro-negro, de olho rútilo e lábio trêmulo, gemia: ‘Jogar assim é um crime’

Ora, qualquer uma das duas defesas citadas, justificava o preço do ingresso. Todo mundo devia pagar outra vez para ver o resto do jogo. O próprio Castilho podia largar o arco, podia ir para a casa, dormir. Mas ele não se deu por satisfeito. Em cima da hora, marcaram um pênalti, o segundo, contra o Fluminense. Um pênalti equivale a um soco na cara do goleiro. O infeliz sofre um verdadeiro "knock-out" moral. Imaginem dois! Ontem, porém, nem Belzebuth em pessoa conseguia varar Castilho. Moacir vai bater a penalidade máxima. O Flamengo precisava de um golzinho para atenuar o estupor da derrota. Mas, coisa curiosa! Quando a bola foi colocada na marca fatídica, uma espécie de vidência profética apoderou-se de todos os presentes e ausentes, dos que estavam ali e fora dali. Creio que, naquele momento, em todo o Brasil, do Amazonas ao Prata, o povo pensou: ‘Castilho vai defender!’. Tiro e queda. A bala partiu e Castilho pegou. E porque foi um monstro, eu faço de Castilho o meu personagem da semana.”

Aposentadoria

Castilho encerrou a sua carreira no Paysandu-PA em 1965. Neste mesmo ano, o arqueiro conquistou o Campeonato Paraense. Em 1973, começou sua carreira como treinador do Vitória-BA. Além da equipe baiana, comandou o Operário-MS e Internacional até encerrar a sua carreira no Santos em 1986.

Em 1987, após visitar a sua namorada, Carlos José Castilho se jogou da varanda do seu próprio apartamento em Bonsucesso. O ídolo tricolor veio a falecer aos 59 anos por conta do suicídio. A causa ainda é desconhecida até hoje.