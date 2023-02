Lendas das Laranjeiras #1 - Henry Welfare: o tanque inglês do Fluminense

Henry Welfare foi um jogador de futebol que nasceu em Liverpool (Reino Unido) e naturalizou-se brasileiro. Com passagens por clubes ingleses como o Northern Nomads, Tranmere Rovers e Liverpool entre 1906 e 1913, Welfare veio ao Brasil para jogar no Fluminense. O inglês, que também era professor de matemática em paralelo ao futebol, jogou pelo Tricolor Carioca por 11 anos (1913 até 1924), marcou 161 gols em 164 partidas e foi titular em 152 partidas. O atacante ajudou o clube das Laranjeiras a conquistar três títulos consecutivos do Campeonato Carioca (1917, 1918 e 1919).

Foto: Arquivo / Fluminense

Carreira

Welfare veio ao Brasil para dedicar-se à carreira de professor e desembarcou no Rio de Janeiro em 1913 para dar aula no Ginásio Anglo-Brasileiro. Após os alunos descobrirem que o “Mister Harry” era jogador de futebol em seu país natal, a informação viralizou até chegar no Fluminense. Com isso, foi chamado para fazer testes e jogar no time secundário. Uma máquina de fazer gols, agradou os treinadores e foi promovido para o time principal.

Já como centroavante titular da equipe, Henry morava na Gávea e ia para as Laranjeiras de bonde para treinar ou andava por uma hora até o clube. Naquela época, o futebol era muito amador e os atletas não recebiam dinheiro para jogar, sendo assim, um ato de amor pelo time.

Com seu estilo de jogo inteligente, impetuoso e objetivo, Henry Welfare mudou algumas características do futebol carioca trazendo sua influência inglesa. Uma delas foi a importação da “tabelinha” com seus companheiros dentro de campo e com o tempo essa jogada foi aperfeiçoada por outros jogadores no Brasil. Além de ser um bom driblador, ele tinha um bom controle de bola e sabia chutar com ambas as pernas. Terror dos zagueiros, “Mister Harry” tinha um bom preparo físico, era forte e tinha 1,90m de altura. Essa combinação de fatores físicos fez com que o atacante fosse apelidado de “Tanque inglês”.

O jornalista Mário Filho, um dos maiores profissionais de comunicação da época, destacou a importância do Henry Welfare para o Fluminense e ressaltou a diferença do atacante inglês para os demais jogadores:

“Era como se o Fluminense estivesse usando uma arma proibidas. Os outros clubes de espada e o Fluminense de revólver ou metralhadora”, disse Mário Filho em sua crônica.

Artilheiro

Realmente, o Welfare era uma máquina de fazer gols. Ao todo, foram 161 gols em 164 partidas pelo Tricolor Carioca. Uma média de quase 1 gol por jogo. Além disso, até hoje, ele é o jogador que mais fez gols em uma única partida pelo Fluminense. Em 1917, o “Tanque inglês” marcou 6 gols na goleada de 11 a 1 sobre o Bangu pelo Campeonato Carioca.

Curiosidade

Entre 1915 e 1916, "Mister Harry" deu uma pausa na sua carreira para dedicar-se a sua carreira como professor. Durante o ano sabático, o atleta fez uma excursão com o Flamengo pela região norte do Brasil para disputar algumas partidas como convidado.

Aposentadoria

Welfare encerrou a sua carreira em 1924, durante o Campeonato Carioca pelo qual o clube das Laranjeiras foi campeão, e anotou o seu último gol em sua partida de despedida diante do Botafogo no torneio estadual.

Antes de encerrar a sua carreira, o craque tornou-se sócio benemérito do Tricolor Carioca e, após terminar sua trajetória no futebol, integrou-se ao time de basquete do Fluminense, sendo assim, conquistando o Campeonato Carioca da modalidade em 1924.

Henry ainda teve duas oportunidades como treinador, mas sob comando do Vasco da Gama. A primeira passagem foi entre 1927 e 1937 e depois retornou para sua segunda passagem em 1940.

Henry Welfare faleceu em 1966, aos 78 anos, em sua casa na cidade de Angra dos Reis no estado do Rio de Janeiro.