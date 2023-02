Com gol polêmico, Grêmio vence Avenida e se mantém invicto no Gauchão

Na tarde deste domingo (12), o Grêmio recebeu o Avenida na Arena do Grêmio, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. Enquanto os donos da casa tinham como objetivo manter a ótima campanha até aqui, com 100% de aproveitamento, os visitantes buscavam pontuar para se aproximar do G4, que vai às semifinais do Gauchão.

Desta forma, o Avenida partiu para cima e dominou as ações no início do confronto. Logo aos 6, Rafael Carrilho levou perigo em chute de fora da área. Em seguida, Reinaldo respondeu com cruzamento venenoso, que passou por todos na área e saiu rente à trave. Logo após, Garré cobrou falta como manda o manual, mas Adriel salvou o Tricolor Gaúcho.

Ainda na primeira etapa, Garré novamente arriscou da entrada da área, e o goleiro do Imortal tentou executar a defesa em dois tempos, porém quase jogou a bola para dentro do gol, sendo salvo pelo travessão. Contudo, o primeiro tempo terminou sem gols.

No início do segundo tempo, Pepê sofreu falta na linha de fundo. Enquanto os atletas do Avenida contestavam a marcação, o gremista cobrou rapidamente a infração e tocou para Suárez, que ajeitou para Cristaldo abrir o placar. O árbitro Francisco Soares Dias validou o gol, o que revoltou Micael, que partiu para cima do juiz. Policiais da Brigada Militar entraram em campo para conter o zagueiro, que junto com seu companheiro Marcão, foram expulsos por reclamação.

O clube de Santa Cruz do Sul, com dois a menos, teve interrompida a boa partida que fazia até então, se limitando apenas a tentar evitar o segundo gol dos donos da casa. Entretanto, o Grêmio fez valer a superioridade numérica e, aos 47 minutos, Rodolfo deu rebote em chute de Suárez, que Galdino aproveitou para dar números finais ao jogo.

Classificação e próximos jogos

Com esta vitória, o Imortal continua 100% na competição, tendo vencido os 7 jogos até então e ficando isolado na liderança. No sábado (18), o time de Renato Portaluppi visita o São Luiz. Já o Avenida continua em sexto lugar com 8 pontos, estando a 4 de distância da zona de classificação às semis. Também no sábado, o Alviverde recebe o Esportivo em casa.