Santos tem pior aproveitamento entre times que disputaram últimas três edições do Paulista; veja os números

A má fase do Santos parece nunca ter fim. Neste domingo, o Peixe foi derrotado no clássico San-São por 3 a 1, no Morumbi. A derrota para o São Paulo fez com que o Peixe ligasse o alerta novamente e, voltasse a olhar para a parte de baixo da tabela do Campeonato Paulista.

Más campanhas

Este é o terceiro ano consecutivo, que o Santos deve brigar contra o rebaixamento na competição. E os números do Alvinegro Praiano nas últimas três campanhas estaduais frustam seus torcedores. Foram 32 jogos disputados entre as edições de 2021, 2022 e, agora, 2023, o time venceu apenas oito vezes. Além disso, foram 12 empates e 12 derrotas.

O saldo de gols da equipe também não é positivo. No período, o ataque santista foi responsável por 35 bolas na rede adversário. Porém, a defesa foi vazada em 49 oportunidades. Na última temporada, terminou o Estadual na 12ª colocação na tabela geral. No ano seguinte, em 14º, e, na atual temporada, está em 14º lugar.

Nos dois anos anteriores, o Santos sequer chegou perto de conquistar a classificação à fase seguinte do Estadual. E o cenário está se repetindo. Em oito jogos até então, o time amarga a lanterna do grupo A, com novo pontos somados. A última vez que o clube passou às quartas de final foi a de 2020, antes da gestão de Andres Rueda. Na época, a equipe era comandada por Jesualdo Ferreira, entretanto, caiu nas quartas de final para a Ponte Preta, por 3 a 1, em plena Vila Belmiro.

Com esses números bem à baixos para um clube grande como o Santos, se juntarmos os 12 clubes que jogaram as últimas quatro edições de Paulistão, o Peixe é o que tem menos pontos somados. Segue:

1- Palmeiras, 84

2- São Paulo, 80

3- Corinthians, 66

4- Bragantino, 60

5- Mirassol, 45

6- Inter de Limeira, 43

7- Botafogo, 42

8- Ituano, 41

9- Santo André, 41

10- Guarani, 40

11- Ferroviária, 40

12- Santos, 36

Esses números acarretam insatisfações da torcida. Neste ano de 2023, já houveram protestos nas arquibancadas e até mesmo dentro do CT Rei Pelé. A equipe pede por mais, e o clube terá mais quatro jogos para tentar se reabilitar no estadual.

E o Santos tentará buscar essa reabilitação na próxima quinta-feira, em duelo frente ao Santo André, às 19h30, no Bruno José Daniel, em jogo válido pela nona rodada.