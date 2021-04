Com reservas, Santos empata com Santo André na estreia do Paulistão 2021

Três dias após o final da temporada 2020 no futebol brasileiro, o Santos iniciou o ano de 2021. Na estreia do Campeonato Paulista 2021, o Peixe "visitou" o Santo André, neste domingo (28), no Canindé. O empate em 2 a 2 foi visto como positivo para a equipe.

A peleja aconteceu na casa da Portuguesa por conta da troca de gramado (de natural para sintético) no estádio Bruno José Daniel, casa do Ramalhão, que jogou no 4-2-3-1 armado pro Paulo Roberto Santos. A equipe do Grande ABC teve mais volume ofensivo: dezesseis finalizações (contra nove do Santos), sendo sete certas (o time da Baixada Santista acertou quatro). No 4-4-1-1 comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes (Ariel Holan ainda não pode estrear por questões burocráticas), o Alvinegro Praiano teve mais posse de bola: 60%.

Animação

Pode-se falar muita coisa da partida de hoje, mas é unânime que ela foi muito animada. Tanto que o primeiro gol saiu logo aos dois minutos de jogo: após a bola sobrar viva na área, Vitinho chutou forte e inaugurou o marcador. Dois minutos depois, o empate: Kevin Malthus cruzou do lado esquerdo e Jean Mota, de cabeça, finalizou.

Nos minutos seguintes, Gegê e Minho chegaram com perigo, mas o Santo André não conseguiu ficar à frente do placar novamente. E, como diz a sabedoria popular, quem não faz, toma: Vinicius Balieiro serviu Gabriel Pirani no lado direito e ele chutou para virar a peleja. Os tentos não abateram o Santo André: Marino, Ramon (duas vezes) e Gegê (também duas vezes) assustaram, mas erraram. A partir dos 42 minutos da segunda etapa, Arthur Gomes desperdiçou duas chances para o Santos.

O Ramalhão empatou a partida já na segunda etapa. Aos cinco minutos, Marino encobriu Vladimir e Ramon completou para a rede. O mesmo atacante do Santo André teve duas boas chances, aos dezenove e aos vinte e quatro minutos - nesta segunda chance, ele marcou o tento após cruzamento de Marino, mas ele estava impedido no lance. Tiago Marques e Minho, posteriormente, também perderam chances para o Ramalhão.

Aos 38 minutos, Taílson chutou forte e Fernando Henrique defendeu bem. Cinco minutos depois, foi Minho quem, novamente, assustou o Peixe. A última chance da peleja do Paulistão 2021, entretanto, foi dos visitantes: Allanzinho recebeu e chutou do lado esquerdo e foi desviada, mas o tento cruzado foi para fora.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Paulista 2021, o Santo André viaja para enfrentar a Ponte Preta, na próxima quinta-feira (04), às 19h (Horário de Brasília), um dia depois do Santos receber a Ferroviária, às 17h.