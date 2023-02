Liell projeta recuperação do São Luiz no Gauchão: “Time guerreiro”

Após finalmente estrear pelo São Luiz de Ijuí na temporada, no final de semana, o meia Ricardo Liell reconhece que a campanha do time poderia ser melhor, mas que a equipe tem valências para tirar o clube da atual 10ª posição e levar o Rubro ao G4 do Gauchão.

“O começo não foi ideal, mas esse time tem muita garra e é capaz de reverter a situação. Temos uma sequência boa de jogos e temos a oportunidade de lutar por uma classificação se trabalharmos duro”, projetou Liell.

São Luiz estreou na temporada contra o Grêmio de Luís Suárez

Atual campeão da Copa FGF, o São Luiz estreou na temporada diante do Grêmio, na disputa da Recopa Gaúcha, na estreia de Luís Suárez pelo Tricolor.

O Rubro até chegou a surpreender o Imortal na Arena, marcando um gol de empate logo após a abertura do placar, mas o Grêmio confirmou o título da Recopa com uma vitória por 4 a 1. Liell não entrou no jogo, mas garante que o time está mais preparado para enfrentar o Grêmio, agora pelo Gauchão, neste sábado, às 16h30, em casa.

“Eles são muito fortes, mas vamos jogar diante da nossa torcida e com algumas lições aprendidas ao longo da campanha. Vamos respeitá-los, mas também vamos impor nosso jogo para buscar a virada de chave no campeonato”, prometeu.