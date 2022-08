Atlético-GO bate Nacional no Uruguai e abre vantagem na Sul-Americana

Na estreia de Luis Suárez,, que entrou no segundo tempo, o Nacional do Uruguai recebeu o Atlético-GO na partida de ida válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (2). Com gol de Luiz Fernando, o dragão venceu por 1 a 0 em Montevidéu, e agora joga pelo empate para avançar às semifinais da competição.

Dragão sai na frente

A partida começou com muitas faltas e disputa intensa pela bola no meio de campo. A primeira boa chegada veio através de cobrança de falta do time uruguaio, Fagúndez bateu colocado e exigiu ótima defesa de Ronaldo, na sobra, Marichal chutou de pé esquerdo, a bola explodiu nos pés de Ronaldo, evitando o gol dos anfitriões.

Na queda, o arqueiro do Dragão machucou o ombro e teve que abandonar a partida, Renan assumiu as luvas do Atlético.

Aos 22, Luiz Fernando acertou linda cabeçada no cantinho do goleiro Rochet depois de cruzamento da direita e abriu o placar no Gran Parque Central. O Nacional partiu para o ataque e aos 37, Renan fez linda defesa depois do chute rasante do lateral Camilo Cândido do Nacional.

Luis Suárez reestreia, mas não evita derrota

Com o torcedor empurrando, o Nacional voltou para a segunda etapa pressionando. Aos 5 minutos, Carballo acertou chute queimando a grama de fora da área, o camisa 12 espalmou pra escanteio. Candido ainda mandou um foguete em cobrança de falta na trave, Renan ainda tocou na bola e salvou o Dragão. O Atlético só veio assustar aos 22 em chute de Churin, o camisa 9 chutou de pé direito, a bola passou por cima da meta de Rochet.

Aos 28 minutos, Luis Suarez voltou a vestir oficialmente a camisa do time Uruguaio. 'El Pistolero' voltou ao Nacional depois de 16 anos jogando na Europa. O camisa 9 teve chance em cobrança de falta, mas a bola tocou na barreira e saiu em escanteio. Nos acréscimos, Ramirez perdeu a chance do empate, depois de cruzamento rasteiro da esquerda, o camisa 11 chutou de pé direito e mandou a bola na trave do goleiro Renan.

Próximos compromissos

O jogo da volta acontece na próxima terça-feira (9), às 19h15, no Serra Dourada, em Goiânia. O Atlético tem a vantagem do empate para avançar às semifinais da Copa Sul-Americana.