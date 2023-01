Suárez marca, Grêmio vence Caxias e estreia com vitória no Gaúcho

Em tarde de estreia do Campeonato Gaúcho, o Grêmio foi até Caxias do Sul neste sábado (21) e venceu o Caxias de virada por 2 a 1. Bitello e Luís Suárez marcaram os gols gremistas, enquanto Peninha anotou para os mandantes.

Com o resultado, os dois times estrearam no Campeonato Gaúcho 2023 com um ponto cada. O Grêmio segue sem perder no ano, enquanto os torcedores estão otimistas depois da chegada do uruguaio Luís Suárez, que em dois duelos marcou quatro gols.

O jogo

O confronto começou agitado. Logo aos quatro minutos, Depois de escanteio cobrado na área, Fernando Fonseca desviou e a bola passou muito perto do gol do Grêmio.

O primeiro tento não demorou para acontecer. Aos oito', em contra-ataque, Peninha ficou com a bola depois do passe do Jean Dias, que saiu na cara do goleiro Brenno e bateu com categoria para abrir o placar.

O Grêmio passou a ocupar o campo ofensivo e chegou ao empate aos 27', quando Luís Suárez recebeu passe na cara do goleiro e bateu na saída do arqueiro. Bitello aproveitou o rebote e empurrou para o fundo do gol.

A equipe comandada por Renato Gaúcho quase virou aos 33'. Bitello saiu na cara do goleiro e bateu com maestria por cima, mas o lateral Marcelo Ferreira tirou a bola em cima da linha.

segundo tempo começou menos agitad. O primeiro grande lance só aos 30' e com gol. Luís Suárez recebeu dentro da área, girou contra a marcação e bateu para virar o jogo para o Grêmio.

Aos 39', Bitello foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Everton Galdino cobrou rasteiro e desperdiçou a chance de ampliar o placar.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a focar na próxima rodada do Campeoanto Gaúcho. O Grêmio atua na próxima quarta-feira (24), às 21h30, contra o Brasil de Pelotas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já o Caxias, o time encara o São José na quinta-feira (25), às 19h, fora de casa.