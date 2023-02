Promovido ao Sub-20 do América-MG, Matheus Filipe revela expectativa para primeira temporada na categoria

O polivalente Matheus Filipe retomou aos treinamentos com a equipe do América-MG após a participação do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior para a preparação para as próximas competições de 2023. O jogador está definitivamente na categoria Sub-20 após ser um dos destaques do Sub-17 em 2022. O atleta falou sobre essa volta.

“Todo atleta quer estar sempre em atividade, treinando e jogando. Retomar as atividades no Sub-20 do América é muito positivo e gratificante. A minha expectativa em relação à temporada 2023 é a melhor possível. Tenho plena confiança no trabalho a ser desenvolvido. Acredito que o foco e o trabalho firme nos permitirão alcançar todos os nossos objetivos na temporada”, disse.

Apesar de ter completado 17 anos apenas em novembro de 2022, Matheus já havia sido integrado ao elenco Sub-20 do Coelho mesmo com 16 anos. O jogador, porém, não chegou a ter oportunidades dentro de campo pela nova categoria, mas foi relacionado para algumas partidas. Desta vez, Matheus segue no grupo desde o início da preparação pós-Copa SP.

O atleta está no clube desde agosto de 2019 e na temporada passada realizou 22 jogos com a camisa do Coelho em uma somatória de partidas no Campeonato Brasileiro Sub-17 e no Mineiro da mesma categoria. Todos os jogos como titular e a maioria delas como capitão. O jogador também comentou sobre a responsabilidade de jogar em uma categoria acima.

“Integrar a categoria do Sub-20 do América é uma honra. É uma oportunidade ímpar de aprendizado e evolução. Como diz o técnico Mairon: “O Sub-20 do América é uma filosofia de vida”, finalizou.