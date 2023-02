Brasil enfrenta Estados Unidos em busca do título da SheBelieves Cup

Mesmo com derrota diante do Canadá no último domingo (19), a Seleção Brasileira Feminina entra em campo para enfrentar os Estados Unidos nesta quarta-feira (22). Para que seja possível a conquista do título, as representantes da Canarinho terão de buscar a grande vitória, diante das maiores campeãs da competição.

Em preparação para a Copa do Mundo categoria, que ocorre entre julho e agosto deste ano, Pia Sundhage têm feito mudanças, buscando a melhor formação de equipe. Na rodada passada, havia escalado seis jogadoras diferentes, optando por dar espaço para aquelas que foram devidamente convocadas.

A trajetória de cada seleção

Brasil

A Canarinho chega com uma vitória e uma derrota, sendo diante do Japão, por 1 a 0, e contra o Canadá, por 2 a 0, respectivamente. Com isso, o saldo de gols é de -1, podendo dar mais trabalho às representantes do país latino.

Estados Unidos

Já as estadunidenses chegam com duas grandes vitórias, contra o Canadá, por 2 a 0, e 1 a 0, diante do Japão. No grupo, são líderes, com um saldo de gols positivo, somando três.

Brasil precisa de sorte

Por conta do saldo de gols bem divergente, as brasileiras precisam golear as norte-americanas, e além de tudo, depender do resultado da partida entre Canadá e Japão, que acontece às 18h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Com força máxima, a Canarinho deverá entrar em campo em busca da grande vitória, mesmo com retrospecto a favor das estadunidenses. Marta, que retorna de lesão após 11 meses afastada, deve ser dúvida dentre as onze iniciais, e pode começar a partida no banco de reservas.

Seleção Brasileira

Lorena; Lauren, Tainara, Rafaelle e Tamires; Ary Borges, Kerolin, Nycole e Adriana; Bia Zaneratto e Debinha.

Técnica: Pia Sundhage.

Seleção Estadunidense

Alyssa Naeher, Emily Fox, Alana Cook, Becky Sauerbrunn e Crystal Dunn; Andi Sullivan, Ashley Sanchez e Lindsey Horan; Trinity Rodman, Alex Morgan e Mallory Swanson.

Técnico: Vlatko Andonovski.

A partida

Tudo acontece nesta quarta-feira (22), a partir das 21h (horário de Brasília), em Frisco, no Texas. A partida válida pela terceira rodada, será marcada pelas representantes brasileiras indo em busca da vitória, e não dependendo apenas de seu resultado. Com transmissão em TV paga, o SporTV detém os direitos do grande jogo.