Em zebra histórica, São Raimundo vence Cuiabá e avança na Copa do Brasil

O São Raimundo recebeu o Cuiabá pela primeira fase da Copa do Brasil. Em jogo cheio de gols, o time do São Raimundo venceu por 4 a 3, com três gols de Allan Rosário e um de Tavinho, pelo Dourado, Empereur, Matheusinho e Iury Castillo marcaram.

O São Raimundo começou o jogo com tudo e em cobrança de falta o zagueiro Allan Rosário logo aos 2 minutos abriu o placar em ótima cabeçada.

Na tentativa de resposta, o zagueiro Marllon finalizou de voleio e mandou por cima do gol, quase conseguindo o empate.

Ceppellini bateu bela falta e o goleiro do São Raimundo salvou de maneira espetacular, evitando o empate.

Aos 16 minutos, Tavinho marcou um golaço de fora da área no ângulo do goleiro Walter, sem chances de defesa ampliando a vantagem do São Raimundo.

Pouco depois de levar o segundo, o Cuiabá diminui com Iury Castilho de cabeça.

Zagueiro artilheiro! Allan Rosário apareceu muito bem na área pela segunda vez e marcou o terceiro do São Raimundo, fazendo a zebra passear na Copa do Brasil.

Aos 22 da segunda etapa, o Cuiabá diminuiu a vantagem com Empereur cabeceando e mandando para rede dando esperanças ao Dourado.

Nos minutos finais o Dourado alcançou o empate com Mateusinho, mas a felicidade do Cuiabá durou pouco. Aos 46 minutos novamente a estrela do zagueiro Allan Rosário apareceu novamente para marcar o gol da classificação histórica do São Raimundo.

Classificado

O São Raimundo se classificou e agora aguarda seu próximo adversário para a segunda fase do torneio.