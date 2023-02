"Não pensem que estamos confortáveis", afirma Everaldo sobre má fase do Bahia

Sob comando do City Football Group (CFG), o Bahia ainda não conseguiu engrenar na temporada. Apesar de já garantir-se na fase de semifinal do Campeonato Baiano, a equipe está na oitava e última posição na Copa do Nordeste. Atacante Tricolor, Everaldo, falou sobre a má fase em coletiva no CT Evaristo de Macedo.

"Não entrar em campo é muito forte. Foram as circunstâncias. Nós demoramos a adaptar ao gramado, estava bastante pesado já no aquecimento. Com a chuva ficou mais pesado. Com um jogador a menos, tomamos o primeiro gol muito cedo, isso complicou ainda mais. A tomada de decisão é rápida, infelizmente aconteceu esse resultado. Todos estamos indignados e o torcedor tem todo o direito de protestar, desde que seja pacífico. Não pensem que estamos confortáveis com o que aconteceu. Doeu, tá doendo, sendo difícil. Conversamos bastante sobre o assunto e todo mundo tá indignado. Doeu, mas temos que virar a chave. Buscar trabalhar e falar pouco", disse.

Everaldo nega que resposta nos treinos tenha haver com protesto

Na última quinta-feira, um grupo de 100 torcedores protestaram no desembarque do time na capital baiana. O camisa 9 disse que oa jogadores começaram a dar resposta com o treinamento e negou qualquer ligação com o ato.

"Hoje o treino já foi diferente, tu já viu o sangue no olho de todo mundo. Não é pelo protesto, independente disso. Todo mundo sentiu, o comportamento tem que mudar e é o que vamos fazer agora. Como grupo, estamos cientes do que aconteceu, indignados, e agora tem que dar sequência no trabalho e focar", destacou.

Cobrado por marcar gols

O atacante é muito cobrado por bola na rede. Capitão do Bahia nos últimos jogos, Everaldo tem apenas três tentos com a camisa azul, vermelha e branca.

"Estou trabalhando, fazendo meu melhor, evoluindo mais. Venho de três anos jogando fora do país, em uma cultura diferente. Não estou feliz, estou indignado e minha maneira de responder é com trabalho. As coisas vão voltar a acontecer, confio muito no meu potencial e sei que as coisas vão mudar, não só para mim, mas para o grupo, coletivo. Entendo a indignação da torcida, não gosto de chegar depois de um jogo com uma derrota, sem ter feito gol. Desconto aonde? Nos treinamentos. Não é falando, brigando com ninguém. É isso que tô fazendo", afirmou.

Neste domingo, o Tricolor de Aço vai jogar pela última rodada do Baianão. No domingo (26), encara o Itabuna, às 16h, no Estádio Antônio Elias Ribeiro. Assim como fez contra o Doce Mel, quando venceu por 1 x 0, novamente vai utilizar o time sub-20.