Raul Gustavo sofre lesão e preocupa Bahia para o restante da temporada

O zagueiro Raul Gustavo, emprestado pelo Corinthians ao Bahia, rompeu o ligamento do joelho e preocupa para sequência da temporada. A informação foi divulgada por Antônio Neto, do canal Ecb TV. O jogador aguarda os exames para saber a gravidade, e o tempo de recuperação.



"O Esquadrão informa que o zagueiro Raul Gustavo sofreu uma lesão no joelho durante os treinamentos da semana, conforme constatado em ressonância magnética. Como o atleta pertence ao Corinthians, os dois clubes estão alinhando a melhor forma de tratamento para o defensor, a quem desejamos pronta recuperação", diz o comunicado.

Bahia e Corinthians avaliam forma de recuperação

Como o jogador pertence ao clube Paulista, o Esquadrão está avaliando a melhor alternativa para que Raul Gustavo se recupere. A lesão ocorreu durante os treinamentos da semana e, durante ressonância magnética, foi confirmado o rompimento no ligamento do joelho. Ao todo, o atleta tem 11 partidas pelo Tricolor de Aço.

Após a goleada sofrida diante do Sport por 6 x 0, o atleta foi um dos mais cobrados pela torcida no desembarque em Salvador. Ele tem vínculo no CT Evaristo de Macedo até o fim da temporada.