Apresentado no Bahia, Yago Felipe projeta Ba-Vi de domingo

Novo reforço do Bahia, Yago Felipe, de 28 anos, foi apresentado oficialmente no Tricolor nesta terça-feira (28). O meia falou da ansiedade para estrear e de Ba-Vi. Afinal, neste domingo (5), o Esquadrão enfrenta seu maior rival novamente na Arena Fonte Nova, agora pela Copa do Nordeste.

Antes, o jogador destacou o projeto apresentado e o "peso da camisa". Ele encontra um time classificado para a segunda fase do Campeonato Baiano,, mas em má fase da CNE e que foi alvo de protesto da torcida nos últimos dias.

"Todos devem falar projeto porque Cadu [Santoro, diretor de futebol] me ligou e conversou comigo. Mostrou interesse que tinha em me contratar, entendia que cairia bem no clube. Não só pelo projeto."

"O Bahia por si só é uma camisa muito pesada, de muita tradição. As vezes que vim jogar contra, vi a torcida pulando, incentivado. Todo jogador quer isso. O projeto é muito bom, o tempo vai mostrar, mas por esse escudo, a força da camisa."

"Muito motivado. Cheguei na reapresentação após o jogo contra o Sport. Isso me motivou mais ainda, estou no lugar certo. Espero que a gente possa virar a chave para conquistar grandes coisas no Bahia", disse.

Ba-Vi da vergonha

Aproveitando a semana de clássico, Yago Felipe foi perguntado sobre o Ba-Vi de 2018, quando estava do outro lado. Naquele jogo, vários atletas Rubro-Negros foram expulsos após uma confusão com Tricolores. A partida ficou conhecida como "Ba-Vi da Vergonha".

"Um clássico que aconteceu em 2018 né?! Depois disso, eu nunca tive a oportunidade de falar sobre o assunto. Inclusive, não é um assunto que eu me orgulho. Na primeira oportunidade que eu tive, pedi desculpas para o Vina. Acho que não tem nenhuma relação com minha vinda. O que pesou foi o desejo de vir a fazer parte do projeto do Bahia."

Próximo jogo

Nesta quarta-feira (1), os comandados de Renato Paiva enfrentam a Jacuipense, pela 1ª fase da Copa do Brasil.