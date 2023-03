Autor de assistência em goleada, Jenison celebra permanência do Guarani no Paulistão e foca em duelo com o Palmeiras

O Guarani goleou a Inter de Limeira no último sábado (25), por 5 a 0, e garantiu a permanência na elite do Campeonato Paulista. Titular do Bugre e autor de uma assistência na partida, o atacante Jenison comemora a vitória.

“A equipe está de parabéns por esse importante resultado. Sabemos como é difícil construir um placar assim, ainda mais em um campeonato equilibrado como o Paulista. Feliz por ter contribuído com uma assistência, mas o mais importante foi que conseguimos vencer e garantir a permanência na Série A1”, avaliou o centroavante.

No próximo domingo (5), o Guarani encerra a sua participação na primeira fase do Paulistão. O Bugre enfrenta o Palmeiras, às 16h, no Brinco de Ouro da Princesa. Jenison projeta o duelo contra o dono da melhor campanha do estadual, que segue invicto no torneio.

“Esperamos um jogo difícil, contra uma equipe de muita qualidade e que está invicta no campeonato. Agora é trabalhar ao longo da semana para fazer uma boa partida no domingo. Acredito que a nossa torcida fará a diferença e vai contribuir para que possamos buscar um bom resultado”, finalizou o jogador, presente em nove das 11 rodadas deste Paulistão.