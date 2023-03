São Bernardo bate São Paulo no Morumbi e assume a liderança do Paulistão

A zebra passeou no Morumbi! O São Paulo foi derrotado pelo São Bernardo por 1 a 0, neste sábado e perdeu a chance de ultrapassar o adversário na classificação geral do Campeonato Paulista. No outro lado, o Tigre do ABC Paulista é o primeira colocado provisório da competição. O gol da vitória foi de Rodrigo Souza, aos 4 minutos da primeira etapa.

Rodrigo Souza sacramenta o triunfo do Bernô

Surpreendendo todo mundo, São Bernardo começou o jogo em cima do todo poderoso São Paulo, não deixando o time se apresentar, então com apenas 4 minutos o placar foi aberto. Em escanteio cobrado na direita, João Ricardo subiu mais que a defesa e cabeceou fime no rede: 1 a 0.

O São Paulo demorou para se recompor, mas na primeira vez que chegou com perigo, Alex Alves salvou o time do ABC. Em levantamento na área, Luciano testou e o goleiro fez uma defesa espetacular. Com a defesa são paulina mais aberta, São Bernardo aproveitava os contra ataques e em um desses, Alan Franco impediu o segundo. Matheus Régis foi lançado sozinho, fintou Rafael e tocou para a rede vazia, mas o zagueiro afastou em cima da linha.

No fim da primeira etapa, aconteceu mais um problema para o Tricolor. Carelli sentiu um pisão e precisou ser substituído por Pedrinho, mais uma das séries de lesões no elenco. O São Paulo ainda tentou igualar o marcador, mas sem sucesso e a vantagem do Tigre se manteve.

São Paulo sufoca o adversário, mas não consegue o empate

Na volta do intervalo, o São Bernardo impôs o seu jogo de contra golpes e com isso carimbou a trave logo no começo. João Carlos foi servido na frente e ficou cara a cara com o Rafael, mas bateu no poste direito, assustando novamente os donos da casa.

Apenas aos 15 minutos que o São Paulo resolveu acordar. A primeira finalização surgiu através de Galoppo, que recebeu na esquerda e bateu de chapa, o goleiro segurou sem problemas. Na oportunidade seguinte, Galoppo meteu de cabeça e sem marcação, isolou a bola.

Na metade da segunda etapa foi a vez de Luciano desperdiçar, ele de frente para a meta, pegou mal e saiu no lado direito da trave. O São Bernardo respondeu com Felipe Marques que recebeu livre e Beraldo desarmou, os jogadores pediram pênalti, mas o árbitro não quis conversa.

Na reta final do jogo foi uma verdadeira pressão tricolor, mesmo com o time totalmente desarrumado. No entanto, de nada adiantou, então o Bernô se segurou e assume a liderança, enquanto o São Paulo estaciona na tabela e decepciona os quase 60 mil torcedores presentes no Morumbi.