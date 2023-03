Emerson Souza mostra confiança e destaca importância da classificação para o Sampaio Corrêa

Classificado para a semifinal do segundo turno do Estadual, o Sampaio Corrêa concentra as forças na Copa do Brasil onde visita o Maringá-PR, nesta quinta-feira. O clube maranhense precisa apenas de um empate para seguir na competição nacional. Em 2022, o Sampaio acabou eliminado na segunda fase pela Portuguesa-RJ.

Um dos pilares da equipe, o volante Emerson Souza ressaltou a dificuldade do confronto e frisou o peso da competição para o clube e atletas. “As expectativas são as melhores. É uma competição nacional muito importante para o clube e jogadores. Sabemos que vamos encontrar uma equipe qualificada, difícil e que vem bem no campeonato Estadual, mas esperamos fazer um bom jogo para sair com a vitória e classificação”, disse.

A partida entre Maringá e Sampaio Corrêa será realizada nesta quinta-feira (02), às 20h, no Estádio Willie Davids, em Maringá.