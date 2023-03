RB Bragantino leva susto no início da partida, mas é superior ao Bahia de Feira e se classifica pelo critério do empate

Na noite desta quarta-feira (1), o Bahia de Feira recebeu o Red Bull Bragantino pela primeira fase da Copa do Brasil, na Arena Cajueiro. A equipe do Nordeste saiu vencendo, mas não suportou a pressão do Massa Bruta durante o restante da partida. A decisão acabou em 1 a 1 e a equipe comandada pelo português Pedro Caixinha está na próxima fase do torneio nacional.

Os gols da partida foram marcados pelo Peterson, pelo lado do Bahia de Feira, e Bruninho, para o Red Bull Bragantino. O clube paulista conquistou a classificação pois o regulamento previa que os clubes melhores ranqueados pelo ranking da CBF tem a vantagem do empate. O Braga irá enfrentar o Ypiranga, do Rio Grande do Sul, na segunda fase da Copa do Brasil. A equipe agúcha eliminou o São Francisco, do Acre, após também empatar em 1 a 1.

Primeiro tempo de zebra

A equipe do Red Bull Bragantino foi à decisão com a equipe totalmente titular, tirando o volante de Jadsom, que se lesionou no fim de semana contra o Ituano. No seu lugar, entrou o Gustavinho. A expectativa era de uma partida tranquila para os paulistas, mas isso não aconteceu.

Diferente do que a grande maioria imaginava, o Bahia de Feira queria propor o jogo e não ficar apenas segurando o empate. Com 4 minutos, após um cruzamento a área, Peterson matou a bola no peito e bateu na saída do Cleiton. O Bahia de Feira abria o placar e sonhava com uma possível zebra na Copa do Brasil.

À frente no placar, o Bahia de Feira desceu um pouco as linhas de marcação e o RB Bragantino começava a gostar do jogo. Porém, as chances do Braga eram ineficientes e, quando conseguiam furar o bloqueio, paravam o goleiro Alan que fez uma partida gigantesca.

Aos 28 minutos, o Massa Bruta teve a principal chance de empatar a partida. Após bola alçada na área, Clessione deu um tranco nas costas do Sorriso, batendo o cotovelo na nuca do camisa 27, fazendo um pênalti besta, já que a jogada não levava perigo. Arthur, camisa 10 da equipe de Bragança Paulista, partiu para a cobrança de pênalti e isolou a bola.

O Bragantino seguia pressionando, mas não foi efetivo e os atletas foram ao vestiário com o 1 a 0 para a equipe nordestina no placar.

Bragantino seguia pressionando, até que saiu o gol da classificação

O Red Bull Bragantino seguia em cima, buscando o gol de empate. A partida e, principalmente, o segundo tempo foi marcado por uma disputa entre Artur e Alan. O ponta do Braga martelava, finalizava, fazzia o goleiro trabalhar, e o Alan defendia tudo! Com isso, Pedro Caixinha teve que fazer mudanças e passou a jogar com dois centroavantes, Thiago Borbas e Popó, para ficar ainda mais ofensivo.

O Bragantino vencia no preparo, o Bahia de Feira tentava igualar no esforço. Mas não foi suficiente. Aos 16 minutos da segunda etapa, Bruninho recebeu uma linda enfiada de Gustavinho e bateu entre as pernas do paredão Alan.

O Bahia de Feira passou a se lançar ao ataque, mas estava muito cansado de tanto marcar a equipe do Braga. E quando esboçava alguma criação, a equipe do Massa Bruta apelava e fazia a falta para não correr o risco de sofrer o segundo gol do clube nordestino.

Aos 27', o Tremendão teve uma grande chance de fazer o segundo gol. Após falta cobrada na área, a bola passou por todo mundo e sobrou no zagueiro Pedrão, que chapou a bola, mas o Cleiton fez uma grande defesa, assegurando a classificação do Massa Bruta. Na sequência, Popó puxou o contra-ataque, invadiu a área e finalizou cruzado, forte, mas Alan fez, mais uma vez, uma defesa gigante.

O Tremendão não conseguiu chegar mais com perigo e o Bragantino conseguiu segurar o resultado. Com isso, o Massa Bruta está na próxima fase da Copa do Brasil.