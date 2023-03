Titular na vitória sobre a Tuna Luso, Jonathan celebra classificação na Copa do Brasil e projeta clássico pelo CSA

O CSA venceu a Tuna Luso por 1 a 0, na última quarta-feira (1), e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. Titular no duelo fora de casa, o lateral-direito Jonathan comemora a classificação diante do time paraense.

“Sabíamos que seria um jogo difícil, fora de casa, valendo a classificação. O grupo lutou bastante e foi merecedor da vitória e da vaga na próxima fase. Fico feliz por ter iniciado a partida e conseguido ajudar o time. Agora é voltar as atenções para os próximos desafios”, disse o atleta.

Após avançar na Copa do Brasil, o CSA terá pela frente o clássico com o CRB, marcado para este sábado (4). As duas equipes se enfrentam no Rei Pelé, a partir das 17h30, pela sexta rodada da Copa da Nordeste.

“Clássico é um jogo diferente por tudo que envolve, também será uma partida importante para as nossas pretensões no campeonato. Vamos nos preparar da melhor forma para buscar um resultado positivo”, finalizou Jonathan.