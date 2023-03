Após gol decisivo na Copa do Brasil, Lourenço comemora classificação com o Vila Nova e mira próximo desafio

Autor do gol do Vila Nova na partida com o Real Noroeste, na última terça-feira (28), o atacante Lourenço comemora a classificação na Copa do Brasil. Com o empate em 1 a 1 no Espírito Santo, o time goiano avançou para a segunda fase do torneio nacional.

“Feliz demais pelo gol e pela classificação. Sabemos que a Copa do Brasil é um torneio importante dentro do planejamento do clube, e era fundamental avançar de fase. O grupo está de parabéns por todo o empenho”, destacou o camisa 10 do Tigre.

Lourenço e os jogadores do Vila Nova não terão muito tempo para comemorar. Neste sábado (4), a equipe recebe o Anápolis pela volta das quartas de final do Campeonato Goiano. Após empate em 0 a 0 no primeiro jogo, o atacante projeta o novo encontro.

“Esperamos mais um jogo equilibrado, que vai nos exigir bastante, assim como foi a ida. Agora é alinhar a melhor estratégia com a comissão para buscar essa vaga nas semifinais”, concluiu o jogador, presente em 13 dos 14 compromissos do Vila na temporada.

Vila Nova e Anápolis se enfrentam neste sábado, às 16h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).