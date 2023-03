Com dois de Millene, Corinthians atropela Real Ariquemes e assume liderança do Brasileirão Feminino

Apesar do primeiro tempo apagado, o Corinthians mostrou o seu poder ofensivo depois do intervalo e aplicou sua segunda goleada no Brasileiro Feminino. Desta vez, o Real Ariquemes foi a vítima das Brabas, que golearam por 6 a 0, no estádio Gentil Valério, pela segunda rodada da competição.

Passeio depois de início ruim

As comandadas de Arthur Elias não tiveram uma etapa inicial inspirada, tendo dificuldades no último passe e abusando dos cruzamentos. O time rondoniense conseguiu suportar bem a pressão. A principal ameaça ocorreu aos 25, quando Salazar cruzou e Carol Nogueira cabeceou para fora. Yasmim tentou surpreender em cobrança de falta, mas a goleira Letícia interviu.

O Corinthians mudou de postura depois do intervalo, manteve o domínio do jogo e conseguiu fazer os ajustes necessários, mostrando isso de forma imediata ao encontrar o caminho do gol ainda no início. A defesa do Furacão do Vale do Jamari afastou mal o lançamento de Salazar. Carol pegou a sobra e não desperdiçou a oportunidade. Com controle absoluto, as Brabas não deram chances às adversárias, quase ampliando com a própria Salazar e Grazi. Após tanta insistência, a ampliação veio com três tentos em três minutos. Aos 20, Yasmim cobrou o escanteio. Campiolo desviou no meio do caminho e Jaqueline completou.

Dois minutos depois, Grazi recebeu de Jheniffer e teve apenas o trabalho de chutar rasteiro. Depois, veio a retribuição. Grazi esticou com Jheniffer pela direita, a atacante avançou, gingou na frente da marcação e soltou uma bomba de fora da área. As Brabas não se contentaram e voltaram a encontrar o caminho no gol na reta final. Millene pegou sobra dentro da área e encheu o pé, não dando chances a Letícia. A camisa 14 quase contribui com uma assistência aos 40. Duda encontrou belo passe para a atacante, que entrou dentro da área e tocou para Jheniffer bater, parando na defesa da goleira. Nos acréscimos, Paulinha trocou passes com Jaque. A atacante levantou a área, Jheniffer desviou de cabeça e Millene fechou a conta.

Como fica e próximos compromissos

Graças ao saldo de 20 gols a favor, o Corinthians assumiu a liderança da competição, somando seis pontos. Já o Real Ariquemes aparece na 15ª colocação, com zero.

O Furacão volta a campo no próximo sábado (11), ao encarar o Flamengo, às 16h30 de Brasília), enquanto as Brabas irão receber o Grêmio, na segunda-feira (13), às 20h (de Brasília).