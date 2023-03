Mesmo com a derrota, Vojvoda valoriza pontos positivos do Fortaleza: " Importante é que atacamos"

O Fortaleza foi derrotado, em casa, pelo Cerro Porteño, no jogo de ida da terceira fase da Libertadores. A equipe de Juan Pablo Vojvoda teve algumas chances para sair com um resultado melhor, mas parou em erros da equipe, como o pênalti desperdiçado, e na boa atuação do goleiro Jean.



Agora, o Leão terá que vencer por um gol para levar a partida para os penaltis ou fazer mais de dois gols de diferença para avançar. O jogo será realizado na próxima quinta-feira (16), às 19h, no Paraguai.



Na coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda valorizou a quantidade de chances criadas pela equipe: "O importante é que atacamos e que criamos situações de gol. Tivemos umas 15 finalizações, das quais três ou quatro foram claras."

Além disso, o treinador mostrou confiança para a partida da volta: "O confronto está aberto. 1 a 0 é um placar que não tem nada decidido. Tenho plena confiança nos jogadores, no time e no elenco."



De pontos negativos, o argentino acredita que o Fortaleza precisará melhorar em alguns pontos na defesa: "Temos que melhorar alguns aspectos defensivos, porque lá teremos que marcar gols e nos defender, também. Alguns erros defensivos, tanto coletivos, como individuais, sempre podem acontecer."

Próximo compromisso



O Fortaleza entra em campo, novamente, no domingo (12), às 18h30, contra o Ferroviário, fora de casa. A partida será válida pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense.