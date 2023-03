Coudet critica arbitragem após derrota do Atlético-MG: ''Perdemos com um pênalti que não foi''

Em confronto válido pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro, neste domingo (12), o Atlético-MG foi derrotado por 1 a 0, diante do Athletic, no Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei.

Depois do jogo, o treinador do Galo falou sobre alguns pontos importantes, reclamdno das chances peridas pela equipe da capital.

"Lamentavelmente, a realidade diz que perdemos com um pênalti que não foi. Essa é a verdade. Vimos tudo na televisão, disseram (na transmissão) que não foi", comentou o técnico Coudet.

''Não queremos perder. No primeiro tempo, tivemos muitas chances muito claras para fazer o gol e não fizemos. No segundo tempo também geramos (chances), sempre tentamos ir em busca do resultado. Lamentavelmente, a realidade é que perdemos por um pênalti que não foi, essa é a realidade'', disse o comandante sobre o jogo.

"Temos o jogo de volta. Não gosto de perder. Fizemos de tudo para não perder. A equipe gerou situações. Nos adaptamos ao campo. Pode ser repetitivo, mas não estamos acostumados a jogar em campos difíceis. Isso equipara as coisas. Claro que temos um plantel mais qualificado e temos a a obrigação de ganhar, mas não treinamos assim", declarou.

''Tínhamos jogadores em que o cansaço pegou, também por conta da altitude. Um tema importante, o qual não damos a importância que significa. Jogamos a 2.700 metros, tivemos um grande desgaste físico. Não é normal jogar a 2.700 metros, precisamos de um ou dois dias a mais para recuperar. O único que repetiu foi Otávio, por conta de uma questão posicional.''

"Espero que não tenhamos na volta o azar que eles marquem alguma coisa que não foi. Já perdemos, temos que virar, mas temos o tempo de acréscimos também. Seis minutos quando se tomou mais de quatro para ver o pênalti. Mais as alterações, mais as paralizações", finalizou.

Próximos confrontos

Agora, o Atlético-MG volta a focar na pré-Libertadores, onde encara o Millonarios, em casa, na próxima quarta-feira (15), às 21h30. O duelo de volta pelo Mineiro está marcado para o próximo sábado (18), sem horário definido ainda, em Belo Horizonte.