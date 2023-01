Hulk marca duas vezes e Atlético-MG começa ano com vitória sobre Caldense no Mineiro

Abrindo a temporada de 2023, o Atlético-MG venceu a Caldense por 2 a 1 na tarde deste sábado (21) pela primeira fase do Campeonato Mineiro. A partida foi realizada no estádio Independência às 16h30. Hulk marcou duas vezes de pênalti e Patrick guardou para o Verdão. A Veterana teve a chance de empatar em um pênalti cometido por Everson, mas ele mesmo garantiu a defesa no chute de Geovane Itinga.

A partida contou com um Indepa lotado. Mais de 22 mil pessoas assistiram a um bom jogo de começo de temporada. A renda total ficou em R$ 493.896,80, com um público total de 22.030.

Grupos

Na competição, o Galo Doido está no grupo A, que tem: Athletic Club, Pouso Alegre e Vila Nova. A Veterana está no grupo B, com: América, Democrata e Tombense.

Quem abriu a competição foram Athletic e Tombense, que duelaram em partida disputada às 15h. A vitória ficou com o Athletic que venceu de virada por 3 a 1.

Empate com gols

A superioridade do Galo foi vista desde os primeiros minutos, quando a equipe passou praticamente todo o começo do jogo no campo de ataque. Mas os alvinegros tiveram dificuldades para achar espaços e criar boas oportunidades.

O Galo teve boas jogadas ofensivas criadas pelo lado esquerdo com participações do estreante Paulinho. Na primeira, Calebe passou pela marcação e foi até a linha de fundo, levantou a cabeça e viu Paulinho livre, mas ele não conseguiu finalizar. No segundo lance, o atacante recebeu na frente e tocou na segunda trave, mas Hulk e Edenilson que estavam no lance, não alcançaram.

Aos 23, após um bom ataque dos atleticanos, o árbitro foi chamado pela cabine do VAR para analisar um possível lance de pênalti em cima de Edenilson. Após o ato, a penalidade foi assinalada. Na cobrança, o camisa 7 e estrela do time, Hulk, marcou o primeiro gol do Galo na temporada de 2023.

A Caldense empatou aos 31 após uma cobrança de falta lateral. No levantamento na primeira trave, o zagueiro Patrick desviou e mandou a bola pras redes, sem chances para Everson defender. A Veterana quase virou sete minutos depois do empate, após mais uma bola área. No corte da defesa, por pouco o ataque não fica com a sobra. Ao final, os alvinegros chegaram com perigo em finalizações de Pedrinho e em ótimas oportunidades de Paulinho.

Mais um do homem

Já no começo do segundo tempo Hulk perdeu um gol praticamente debaixo da trave após boa jogada de Igor Gomes, que foi à linha de fundo pelo lado direito e tocou na pequena área. Pouco tempo depois, Hulk aparecia na área de novo, mas dessa vez foi à linha de fundo e cruzou de trivela para Paulinho, que cabeceou para fora.

Os alvinegros dominaram as ações durante a metade inicial do tempo final. Usaram a pressão ofensiva para incomodar a defesa verde e assim conseguiram um segundo pênalti. Hulk na bola, gol do Galo.

Minutos depois surge um pênalti para a Veterana cometido por Everson, mas ele mesmo corrige a bobeira e defende.

A partida ficou concentrada no meio de campo, com o Atlético tentando passes enfiados e a Caldense buscando sair em velocidade, mas sem boas chances das duas equipes.

Já no último lance da partida a perequito teve um jogador expulso. Kayo deu um pisão no rosto de Allan em uma dividida no campo de defesa alvinegro e recebeu vermelho direto.

Próximo jogo

Com a vitória, o Atlético-MG garantiu os primeiros três pontos na competição e divide a liderança do grupo A com o Athletic que também venceu.

O time enfrenta a Tombense no próximo domingo (29) no estádio Soares de Azevedo pela segunda rodada da primeira fase do Mineiro.

Já com derrota da Caldense a equipe não pontua na rodada. E recebe o Democrata no sábado (28).