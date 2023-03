Volante do São Bernardo FC, Romisson foca nas semifinais do Troféu Independência: “Virar a chave”

O São Bernardo FC terminou a primeira fase com a segunda melhor campanha do Paulistão, e mesmo eliminado nas quartas de final, poderá fechar o estadual com título. A equipe recebe a Inter de Limeira nesta quinta-feira (16), pelas semifinais do Troféu Independência.

Volante do Bernô, Romisson falou sobre a importância da competição para o elenco aurinegro. Vale destacar que o São Bernardo garantiu vaga no Troféu Independência por ter a melhor campanha entre os quadrifinalistas que não avançaram.

“Agora é o momento de virar a chave e focar no Troféu Independência. É uma oportunidade de ser campeão, uma conquista que pode agregar ao clube visando a sequência do ano. Chegamos motivados em busca dessa vaga na final”, afirmou o meio-campista.

Presente na partida com o Palmeiras, no último sábado (11), Romisson fala sobre o encontro entre os times de melhor campanha deste Paulistão. Em jogo equilibrado no Allianz Parque, o Bernô acabou eliminado pelo Verdão após derrota por 1 a 0.

“Fizemos uma boa partida, mas infelizmente não conseguimos o resultado positivo. Agora é levantar a cabeça e continuar trabalhando forte para buscar os nossos objetivos na temporada”, concluiu.

São Bernardo e Inter de Limeira duelam nesta quinta-feira, às 19h, no estádio 1º de Maio. Quem passar enfrenta o vencedor de Mirassol e Guarani na final do Troféu Independência. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis.