Kayque destaca expectativa e oportunidade de jogar torneio europeu pelo SKA Brasil

Se preparando para o Campeonato Paulista Sub-20, o meia Kayque segue treinando forte com todo o elenco do Ska Brasil e o primeiro torneio pós Copa São Paulo de Futebol Júnior será a Mic Football, entre os dias 4 e 9 de abril, na Espanha. Os primeiros adversários do clube brasileiro serão três times da Catalunha: Fundació UE VIC, CF Base Llagostera e Camp Joliu NSA.

Ansioso para sua primeira partida em solo europeu, Kayque ressaltou a importância de aproveitar a oportunidade. “Expectativa muito grande. Todo atleta sonha em disputar competições na Europa e essa oportunidade que o clube está proporcionando tem que ser aproveitada da melhor forma. Seguimos trabalhando forte para fazer bons jogos na competição e evoluir cada vez mais em todos os sentidos”, disse.

O embarque para o torneio será no dia 30, quinta-feira. Os grupos, datas e horários do Campeonato Paulista Sub-20 ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol.