Restando pouco mais de um mês para o início do Paulista-Sub-20, Édson Boaro comenta preparação da Ponte Preta: “Grupo qualificado”

Após uma carreira de sucesso como atleta profissional ao atuar por equipes de peso do futebol brasileiro, entre elas: Ponte Preta, Corinthians, Palmeiras, Botafogo e até seleção brasileira, Édson Boaro hoje é o responsável pela categoria sub-20 da Ponte Preta exercendo o cargo de treinador.

“Comandei a equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior e estamos iniciando a preparação para disputar o Paulista da categoria. Reapresentamos na última segunda-feira (06) e vamos buscar fortalecer o elenco para termos uma grande participação na competição”, destacou Boaro.

Com jogadores integrados ao elenco profissional, Édson Boaro destaca a dificuldade na montagem do elenco desta temporada que disputará o estadual a partir do próximo dia 15 de abril.

“É uma dificuldade que todo clube gostaria de ter. Tivemos muitos jogadores que saíram do Sub-20 e estão integrados ao elenco principal, mas temos atletas do sub-17 que estão chegando para reforçar nossa equipe”, revelou o treinador.

Com experiência de ter disputado uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, em 1986, Boaro quer seguir revelando talentos na Macaca.

“Nosso objetivo é formar atletas e homens. Trabalhamos todos os dias para termos uma equipe competitiva e que conquiste títulos também, mas sem esquecer do nosso maior desafio que é colocar atletas no elenco profissional evitando contratações e aumento a possibilidade de negociações que ajudem financeiramente o clube”, finalizou.