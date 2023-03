38 anos depois, o Paulistão tem apenas um dos grandes na semifinal

As semifinais do Campeonato Paulista 2023 estão definidas. Dentre os quatro times que sobraram, nota-se algo incomum: dos quatro grandes do Estado (São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos), apenas o Palestra avançou a esta fase. À frente dos outros clubes nos últimos anos, não é surpresa que o Palmeiras tenha novamente ido mais longe que seus rivais.

No entanto, uma semifinal com apenas um grande ocorreu pela última vez há quase 4 décadas, mais precisamente em 1985. Na ocasião, o representante dos maiores do Estado foi o São Paulo, que não somente figurou nas semis, como também se sagrou campeão do torneio.

Fase iluminada do Palestra

Se ao início do torneio nos fosse dito que somente um grande estaria entre os semifinalistas, o palpite dos torcedores mais próximos da realidade seria justamente a favor do Verdão, devido à grande fase vivida pelos comandados de Abel Ferreira. Após passar pelo São Bernardo, o Palmeiras agora enfrenta o Ituano, e caso avance, espera o vencedor de RB Bragantino x Água Santa na grande final.

Com o time invicto na competição, os Palestrinos viram o Santos ficar pelo caminho já na fase de grupos, enquanto São Paulo e Corinthians caíram nas quartas-de-final, ambos em casa e nos pênaltis.

Campeonato Paulista de 1985

Na década de 80, foi o São Paulo o único remanescente dos 4 grandes nas semifinais, e fez valer a ausência dos rivais. Comandados por Cilinho, os lendários Menudos do Morumbi (Muller, Careca, Oscar, Darío Pereyra, Falcão, Silas), o Tricolor foi o segundo na classificação geral após 2 turnos, em que os primeiros 4 iam à semi. Corinthians, Santos e Palmeiras terminaram fora do G4.

O clube do Morumbi eliminou o Guarani para ir à final, enquanto a Portuguesa, líder geral, despachou a Ferroviária. Na decisão, o Tricolor venceu a Lusa por duas vezes no Morumbi, por 3x1 e 2x1, e ficou com a taça.

Os 4 grandes

O Campeonato Paulista teve sua primeira edição no ano de 1902, mas foi somente em 1937 que passou a ser organizado por uma única liga. De lá para cá, foram 30 edições (contando a deste ano) que contavam com mata-mata em seu formato.

Contudo, a zebra costuma dar as caras com frequência, já que em apenas nove dessas ocasiões, os 4 grandes estiveram juntos nas semis. Este fato se deu em: 1983, 1987, 1999, 2000, 2009, 2011, 2015, 2018 e 2019. Neste contexto, o Corinthians leva a melhor: foram 5 títulos. São Paulo e Santos levaram duas taças cada. Já o Palmeiras jamais foi campeão após semifinais que juntaram os 4 rivais.

Paulistão 2023

As semifinais da atual edição do Paulistão acontecem nesta semana. No domingo (19), o Palmeiras recebe o Ituano no Allianz Parque, às 16h. No dia seguinte, o Água Santa enfrenta o RB Bragantino na Vila Belmiro, às 21h.