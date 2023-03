Luis Castro destaca retorno de Tiquinho e poder ofensivo na bola aérea

O Botafogo está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. O Alvinegro venceu o Brasiliense por 7 a 1 nesta quarta-feira, em Cariacica, no Espírito Santo, garantindo a vaga na próxima etapa e a quantia de 2,1 milhões de reais por avançar à próxima fase.

O técnico exaltou a importância de Tiquinho e Eduardo para o time alvinegro: "É possível dizer que todos os bons jogadores são importantes para uma equipe. Apesar de todos os outros poderem estar, há alguns atletas que em determinado momento da temporada pesam mais do que outros".

Luís destacou o bom aproveitamento do time nos lances de bola parada. Quatro dos sete gols marcados na partida foram nesse tipo de jogada, com Danilo Barbosa, Eduardo, Adryelson e Victor Cuesta completando para o fundo do gol.

"As dinâmicas de bola parada têm sido bem evidentes. Se olharmos para o ano passado, chegamos rapidamente a conclusão de que 50% das nossas finalizações foram em lances de bola parada. É uma coisa que trabalhamos muito e em grande volume ao longo da semana. Temos tirado dividendos disso e estado bem nesse momento do jogo - destacou o português".

Apesar do placar elástico de 7 a 1, o Brasiliense teve algumas chances de marcar mais gols, e o técnico falou sobre.

"Nós vimos que o Estadual, a Copa do Brasil, eles ditam surpresas. Tudo isso é fruto de equipes poderosas jogando com equipes que, embora não sejam tão poderosas, querem o mesmo do jogo. O Brasiliense queria muito passar e iria se entregar completamente ao jogo. Foi isso o que fizeram. Nós estávamos defendendo em 4-4-2, permitindo alguns espaços, corrigimos e resolvemos os problemas. Não tivemos mais problemas depois. É normal uma reação do Brasiliense a partir do momento que está em desvantagem. Qualquer equipe do mundo faria isso. Iria reagir e reagir bem. Tem qualidade para isso. Não achamos que as equipes poderosas têm que ganhar sempre, o futebol já ensinou isso, e as pessoas não aprendem a lição".

O comandante do clube carioca também falou sobre a importância da competição.

"Eu só olho para o impacto desportivo. Não quero colocar isso como hipótese, embora respeite todas as equipes envolvidas, que querem o mesmo que nós. Trabalhamos muito diariamente para fazer o melhor em cada jogo, e é isso o que vamos fazer. Daqui a dois dias voltamos a campo e certamente estaremos tão dedicados quanto estivemos hoje. Embora saibamos que vamos encontrar uma equipe que não sofreu o desgaste que tivemos há 48 horas do jogo".