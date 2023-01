Fluminense enfrenta Madureira em Cariacica para manter 100% no Carioca

No fim da tarde deste domingo (22), Fluminense e Madureira se enfrentam no estádio Kleber Andrade, em Cariacica/ES, às 18h, pela terceira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

Os times já se enfrentam 129 vezes, todas no Carioca. O Fluzão se saiu melhor, vencendo 91 vezes, contra apenas 14 vitórias do Tricolor Suburbano e 24 empates. O último confronto entre os dois foi no Cariocão de 2022, onde o Fluminense venceu por 1 a 0, com gol do Jhon Arias.

Tricolor Suburbano na busca da primeira vitória



O mandante Madureira vem de um empate sem gols contra o Flamengo na rodada anterior, que também aconteceu em Cariacica. O Tricolor Suburbano só enfrentou os times grandes no estadual até agora e ainda não levou nenhum gol. Na primeira rodada, enfrentou o Vasco e também empatou por 0 a 0. Agora no confronto com o Fluminense, busca sua primeira vitória no campeonato.

Para a partida contra o Fluzão, o Madureira espera usar metade dos reforços do time, que foram 12 no total. São eles: o goleiro Dida, zagueiro Maurício, lateral-esquerdo Bryan, Volantes Banguelê e Matheus Lira, e o meia Rafinha.

Provável escalação do Madureira: Dida; Rhuan, Maurício, Cavalini e Bryan (Guilherme Zoio); Banguelê, Matheus Lira, Rafinha e Henrique; Luiz Paulo e Gustavo.

Fluzão com força máxima



Já o Fluminense vem de uma vitória por 1 a 0 contra o Nova Iguaçu, com gol do recém-chegado Lima. O Tricolor é o único dos quatro grandes que segue com 100% de aproveitamento, já que venceu os dois jogos até aqui e não sofreu nenhum gol.

O Fluminense vai para a partida com força máxima e deve repetir a escalação da estreia que venceu o Resende por 2 a 0. Reforços que jogaram na rodada passada, como Keno e Lima (autor do gol da vitória), foram relacionados, mas devem iniciar no banco, assim como o Givanni. Além disso, alguns atletas da Copinha também viajaram para a partida.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Árbitro Assistente 1: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

Árbitro Assistente 2: Daniel de Oliveira Alves Pereira