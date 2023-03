Pressionado, Botafogo enfrenta Brasiliense de olho na terceira fase da Copa do Brasil

Botafogo e Brasiliense entram em campo nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, para decidir uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2023 e o prêmio de R$ 2,1 milhões.

O Alvinegro levou a partida para o estado vizinho porque o estádio Nilton Santos está fechado para troca completa da grama, que passará a ser totalmente artificial e tem previsão de conclusão no início de abril.

As duas equipes vivem momentos instáveis na temporada e buscam se manter na Copa do Brasil para amenizar os recentes resultados. Ambos os times possuem jogadores e treinadores experientes e acostumados com momentos de pressão.

Botafogo precisa reagir

O torcedor pode se apegar a alguns pontos para confiar na classificação rumo a terceira fase. O time atual conta com o maior investimento apresentado nos últimos anos, muito por conta da injeção financeira ocorrida com a chegada da SAF. O Alvinegro conta também com o mau retrospecto do rival na temporada, que ocupa a quinta posição do campeonato do Distrito Federal, com três vitórias, três empates e duas derrotas.

Em busca de reencontrar o rumo após a desclassificação para as finais do Campeonato Carioca, o Botafogo teve uma semana para trabalhar sem jogos e o treinador Luís Castro deve ter algumas mudanças na escalação. O trio de ataque deve ser inédito e o lateral-direito Leonel Di Plácido é o favorito pra estrear na direita.

Provável escalação: Lucas Perri, Di Plácido (Rafael), Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Lucas Fernandes; Carlos Alberto, Tiquinho e Luís Henrique.

Desfalques: Patrick de Paula, Victor Sá e Kayque (lesionados).

Pendurados: nenhum.

Brasiliense quer seguir surpreendendo

Depois de eliminar o Athletic, semifinalista do Campeonato Mineiro, o Jacaré tem a missão de tentar parar o Botafogo e para isso o técnico Roberto Cavalo deve repetir a escalação que fez boa partida contra o Goiás pela Copa Verde.

Provável escalação: Edmar Sucuri; Andrezinho, Railon, Gabriel e Goduxo; Gabriel Henrique (Radamés), Tarta e Zotti: Alvinho, Daniel Alagoano e Yuri Mamute

Desfalques: Aldo, Gustavo Henrique, Luquinhas, Tobinha e Vitor Santarém (lesionados).

Pendurados: nenhum.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)