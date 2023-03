Lucas Lima, centroavante do Bandeirante, projeta última rodada do Paulista A3

Lucas Lima vem sendo um dos destaques do Bandeirante Esporte Clube ao longo do Campeonato Paulista da Série A3, marcando quatro gols e distribuindo uma assistência em 12 partidas disputadas pela equipe.

O centroavante, que chegou nesta temporada para o Bandeirante, destaca o bom entrosamento com os companheiros, facilitando seu desempenho positivo pelo time. Ele prometeu deixar tudo em campo nesta última rodada para tornar possível a classificação para as quartas-de-final da A3.

"Cheguei no início deste ano, mas graças a Deus me adaptei rapidamente, estou entrosado com meus companheiros e isso possibilitou com que eu atuasse de forma consistente ao longo do torneio. Posso garantir para a torcida que vou deixar tudo dentro de campo para tornar possível a classificação do Bandeirante para as quartas, sei que é complicado, mas, com força de vontade nada é impossível", comentou o centroavante.

Ao ser perguntado sobre o que espera dessa última rodada do campeonato estadual, Lucas projeta um confronto extremamente difícil fora de seus domínios contra o Capivariano, que atualmente ocupa a terceira colocação no torneio.

"Sabemos que vai ser duro, jogar contra o Capivariano fora. Hoje eles são uma das melhores equipes do campeonato, mas estamos treinando bem e chegamos preparados para enfrentar de igual para igual o time deles e se Deus quiser voltar de Capivari com a classificação na mala", afirmou Lucas.