Em noite tranquila, Santos vence Iguatu e avança pra terceira fase da Copa do Brasil

Santos e Iguatu-CE se enfrentaram nesta quinta-feira (9), pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rolou no gramado da Vila Belmiro – com os portões fechados devido à punição pro time da casa. Sem dar muitas chances pro seu adversário, o Peixe venceu por 3 a 0 com gols de Lucas Barbosa e Marcos Leonardo (2x). Não foi uma atuação de encher os olhos da equipe de Odair Hellmann, mas ao menos serviu para amenizar a má fase do clube – e garantir R$ 2,1 milhões com a vaga na próxima etapa.

O Santos chegou na segunda fase após passar pelo Ceilândia-DF, em vitória por 1 a 0. Já o Iguatu passou da primeira fase após também vencer por 1 a 0 a equipe do América de Natal.

Vale lembrar que na segunda fase da Copa do Brasil o regulamento muda um pouco, a partida se mantem em confronto único, porém dessa vez em caso de empate durante os 90 minutos, o jogo será decidido nos pênaltis – na fase anterior, o empate favorecia a equipe visitante.

Santos larga na frente

O Iguatu, mesmo jogando fora de casa, começou a partida indo para o ataque e tentando surpreender o Santos. A equipe cearense tinha organização tática e saía tocando a bola até chegar ao ataque, obrigando o João Paulo a fazer duas grandes defesas.

A equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann começou a melhorar e pressionar o adversário. O primeiro gol, marcado por Lucas Barbosa, saiu após de belo cruzamento de Felipe Jonatan na medida pro camisa 21 testar firme pro fundo das redes.

Poucos minutos depois, saiu o segundo gol do Peixe, após Lucas Braga evitar a saída de bola pela linha de fundo e tocar para Lucas Lima. O camisa 23 deu ótimo cruzamento para Marcos Leonardo marcar. Com dois gols de cabeça, o Santos foi para o intervalo com uma vantagem tranquilo de 2 a 0.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Peixe avança!

Com a classificação praticamente encaminhada, o Santos voltou tranquilo para etapa final, mas abusou do direito de perder gols: Lucas Lima, Lucas Barbosa, Ângelo e Marcos Leonardo tiveram a chances de ampliar o placar, mas pararam no goleiro Marcelo.

O Iguatu ainda se mostrava uma equipe organizada na saída de bola, mas o físico falou mais alto e acabaram se desgastando e se perdendo na marcação. O Peixe aproveitou e muitas vezes foi superior no ataque, e o terceiro gol foi questão de tempo para sair.

O atacante Ângelo que estava voltando de lesão e está envolvido em uma longa negociação com o Flamengo, entrou no segundo tempo e arranjou um belo passe para Marcos Leonardo, que tocou de cavadinha na saída do goleiro. Com isso, o Peixe fechou o placar em 3 a 0 e deixou o Azulão cearense pelo caminho.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Uma nova pré-temporada?

O Santos, agora, terá uma longa pausa e ficará no mínimo quase um mês sem jogar – a primeira oportunidade de voltar a campo será na estreia da Copa Sul-Americana, marcada para começar dia 5 de abril. Até lá, a equipe de Odair Hellmann treinará bastante e terá muito o que corrigir. A diretoria do Peixe agora planeja trazer novos reforços indicados pelo seu treinador e definir o futuro de Ângelo, que está em negociações com o Flamengo.

Próximos jogos

Enquanto o Santos dá uma pausa na sua temporada, o Iguatu terá uma nova decisão neste fim de semana. No domingo (12), o Azulão enfrenta o Ceará pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, dentro de casa, às 9h.