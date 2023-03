Samuel comemora entrega e lamenta empate do Fluminense-PI com o Bahia: “Dava para sair com a vitória”

Aos 22 anos, o meia Samuel era o atleta mais velho em campo entre os 11 iniciais do Fluminense-PI no duelo contra o Bahia, na noite dessa terça-feira. Na oportunidade, o Vaqueiro até saiu vencendo, mas cedeu o empate em uma cobrança de pênalti no segundo tempo. No entanto, Samuel reconhece que a atuação do Flu foi de gala e que a marcação pressão do time chegou a assustar o Bahia.

“O professor Totonho pediu para a gente marcar forte e pressionar eles dentro do próprio campo. Taticamente, achei que fui bem e também sempre busquei cadenciar o jogo para a gente poder respirar dentro do jogo. Faltou um pouco mais de malandragem e um pouco mais de maturidade. Sempre fica com aquele gosto que dava pra sair com a vitória pelo que a gente mostrou dentro de campo. Mas estou feliz demais pela partida que a gente fez, mesmo com um time muito jovem. A gente se comportou bem diante de uma equipe de Série A.”

Já eliminado na Copa do Nordeste, o Fluminense agora volta suas atenções ao Campeonato Piauiense, onde é vice-líder e quer buscar o bicampeonato na competição. Samuel acredita que o time, que conquistou o primeiro título estadual do clube na temporada passada, tem um futuro brilhante pela frente.

“Todos estão de parabéns pela nossa temporada até agora. A base do Fluminense é muito forte, mérito do trabalho que nosso presidente João Vicente Cláudino e o diretor Vicente Medeiros estão fazendo. Acredito que em 2 a 3 anos essa base terá condições de dar muitas alegrias ao nosso torcedor.”

O Fluminense-PI volta a campo no sábado. A equipe enfrenta o Altos, atual terceiro colocado, fora de casa, a partir das 15h45.