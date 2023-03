Bahia despacha Camboriú e avança na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (8), Camboriú e Bahia se enfrentaram em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

O Tricolor abriu o placar logo aos 10 minutos da primeira etapa, com gol de Biel, artilheiro do clube no ano com cinco gols.

Após o tento, a equipe da série D do Brasileirão foi obrigada a ir ao ataque e, aos poucos, foi tomando domínio do jogo. O Camboriú, que contou com dois gols anulados e uma expulsão aos 20 minutos do segundo tempo, se impôs em campo, causando muitas dificuldades ao time de Renato Paiva.

Após a vitória, o atacante Biel comentou sobre a importância da competição: "É um triunfo muito importante para nós. A Copa do Brasil é uma competição muito grande e trabalhamos forte para fazer um bom jogo. Felizmente saímos com a vitória com um gol meu."

Bruno Oliveira, camisa 8 da equipe de Santa Catarina, valorizou a atuação do grupo, que jogou de igual para igual com a equipe baiana: "Acho que esse jogo foi a cara do Camboriú. Foi muita raça e luta na partida. Em nenhum momento desistimos e abaixamos a cabeça, a gente, com uma menos, tentou até o final. Agora temos outra decisão no domingo para livrar o Camboriú do rebaixamento."

Desta forma, a vaga para a terceira fase da competição mais democrática do país fica com o Bahia, assim como a premiação milionária de R$ 2.1 milhões.

O Bahia volta a campo neste sábado (11), às 16h00, contra o Itabuna, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Baiano. Já o Camboriú enfrenta o Hercílio Luz, também no sábado, pelo Campeonato Catarinense.