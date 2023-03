Paulo Pezzolano anuncia saída do Cruzeiro: "Este clube precisa de um treinador que esteja 1000%"

Após a eliminação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro neste domingo (19) para o América-MG, o técnico Paulo Pezzolano, anunciou a saída do clube, encerrando uma passagem vencedora no momento mais delicado da história da Raposa.

O treinador comentou sobre o assunto: "Não é uma decisão de cabeça quente, é uma decisão tomada com muita frieza, muito pensada, desde dezembro. Eu, sinceramente, não estava 100%. Este clube, gigante como o Cruzeiro, necessita de um treinador que esteja 1000%", disse o uruguaio.

O uruguaio comentou que a decisão já tinha sido tomada desde o fim do ano passado e que deu tempo para a diretoria pensar no substituto. "Senão teria que colocar um interino, um treinador momentâneo e rápido. Mas demos tempo para fazer o caminho que devia fazer e aceitamos ficar no Cruzeiro juntamente com toda a comissão técnica", disse.

"Não é uma decisão quente. Foi tomada com muita frieza, muito pensada. A decisão já estava tomada desde dezembro com a direção. Decidimos continuar no Campeonato Mineiro para que procurem o melhor treinador, para não colocar um interino. Demos o tempo para que pudessem fazer o caminho que tinham que fazer. Achar o melhor treinador possível para o Cruzeiro."

"Não estou saindo por causa de jogadores ou por decisão diretiva, vou por mim mesmo. Sou uma pessoa que gosta de cobrar 100% do dia a dia, então necessitava estar assim para continuar. Assim, tomo a decisão pensando no melhor para o Cruzeiro".

"Estão falando que posso ir para outra equipe brasileira. Se me ligam? Sim, me ligam. Me ligam equipes brasileiras, italianas, mexicanas, do Oriente Médio, mas eu e minha família vamos continuar morando aqui em BH, descansando a cabeça. A partir de julho, (vamos) ir para algum lugar, mas se chegar algo antes pode acontecer. Prometo ao torcedor que esse ano não trabalho aqui no Brasil."

Pezzolano chegou ao clube em janeiro de 2022, onde comandou a Raposa em 67 jogos, vencendo 38 vezes, com 13 empates e 16 derrotas, conquistando o título do Campeonato Brasileiro da Série B em 2022.