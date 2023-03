Cruzeiro cede empate ao Democrata SL e garante vaga na semifinal do Mineiro

Faltou inspiração e criatividade para o Cruzeiro na tarde deste sábado (4). O time estrelado custou, mas abriu o marcador com golaço de Bruno Rodrigues e cedeu o empate, de 1 a 1, ao Democrata SL, com gol de William Mineiro nos acréscimos do primeiro tempo, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Apesar do resultado, a Raposa garantiu uma vaga nas semifinais, graças a vitória do América-MG sobre o Tombense, enquanto o Jacaré terá pela frente a Triangular do rebaixamento.

Golaço e empate cedido

Correndo o risco de participar da Triangular, o Jacaré fechou bem os espaços do Cabuloso, que precisava do triunfo para se garantir na próxima fase. Os donos da casa, mesmo jogando em outro estado, tiveram mais posse de bola, mas era complicado de circula-lá para encontrar os espaços. A primeira finalização surgiu apenas aos 27, em jogada criada pelo lado, Ian Luccas aproveitou lançamento na área e bateu de primeira. Thulio defendeu em dois tempos. Logo em seguida, Lucas Oliveira se mandou pelo corredor e tabelou com William antes de cruzar. Bruno Rodrigues dominou e bateu colocado. A redonda saiu com efeito rente ao travessão.

Aos poucos o Cruzeiro foi conseguindo criar mais oportunidades, principalmente a mudança de Vital, que saiu do meio para o lado direito, tendo boas aparições por este setor. Contudo, foi na bola parada que veio a solução. Bruno Rodrigues cobrou falta em direção ao gol, soltou uma bomba no ângulo, não dando nenhuma chance ao goleiro. Os comandados de Paulo Pezzolano não conseguiram segurar a difícil vantagem construída e cederam empate nos acréscimos. William Mineiro recebeu nas costas da defesa e teve o trabalho de tocar na saída de Rafael Cabral. O assistente levantou a bandeira do impedimento, mas o VAR analisou o lance e confirmou o gol.

Classificação graças a outro resultado

O time do estreante técnico Paulinho Guará já começou dando aquele susto a Raposa. Gustavo Aguiar cobrou escanteio e o xará Gustavo Crecci desviou com perigo à direita do gol. Precisando faturar os três pontos, o Cruzeiro não conseguiu se encontrar no segundo tempo, voltando a ter dificuldade para criar as oportunidades. Vital até tentou de longe e carimba o marcador. A boa chance veio quando o Cabuloso criou de pé em pé. Kaiki abriu com Bruno Rodrigues na esquerda, ele cruzou rasteiro e Gilberto desviou na primeira trave, mas o goleiro segurou em dois tempos.

O Jacaré quase surpreendeu, quando Léo Martins recebeu ótimo passe dentro da área, e sem nenhuma marcação, bateu cruzado, mas a redonda foi para fora. Apesar dos poucos perigos oferecidos pelo adversário, o Cruzeiro era lento na tomada de decisões e a falta de criação piorou com o passar do tempo. Devido aos gols do América-MG sobre o Tombense, o resultado foi ajudando e o time estrelado pouco fez até o apito final.