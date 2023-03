Com histórico de títulos e acessos, técnico Carlos Moraes encerra passagem pelo Esportivo e mira sequência da temporada

Entre os técnicos com mais jogos no comando do Esportivo, Carlos Moraes encerrou a sua segunda passagem pelo clube ao término do Campeonato Gaúcho. O treinador ultrapassou a marca de 50 partidas com o Alviazul, onde colecionou feitos expressivos.

Pela equipe de Bento Gonçalves, Moraes conquistou dois acessos à elite estadual, venceu a Divisão de Acesso e foi campeão gaúcho do interior. Além disso, classificou o Esportivo para a Série D em 2020.

“Estar entre os técnicos que mais comandaram o Esportivo é motivo de muita honra. Sempre entreguei o melhor de mim e seguirei na torcida pelo sucesso do clube. Foram quatro temporadas ao todo, onde conquistamos dois acessos, dois títulos, e acredito que deixamos um legado. A avaliação que faço é extremamente positiva”, disse o profissional.

Aos 47 anos, Carlos Moraes acumula vasta experiência no futebol gaúcho. Ele atuou por mais de uma década na base do Internacional e também trabalhou nas categorias inferiores do Juventude. Já por equipes profissionais, soma outros dois acessos no campeonato estadual, com São Gabriel e Glória de Vacaria.

“A Divisão de Acesso do Rio Grande do Sul possui características bem específicas. Por ter raízes aqui desde as categorias de base, ter esse convívio com atletas e outros profissionais, pude adquirir um bom entendimento do futebol gaúcho e descobrir alguns caminhos para subir de divisão”, afirmou o técnico.

Com histórico de títulos e acessos no currículo, Carlos Moraes vai em busca de novas conquistas. O treinador projeta a sequência da temporada e mira os próximos passos da carreira.

“Espero dar sequência ao que tenho feito nos últimos anos, seja aqui no Sul ou em outro mercado. Agora é o momento de avaliar o melhor projeto para o futuro da minha carreira. Independente do lugar, seguirei procurando me adaptar e entregar o melhor trabalho possível”, concluiu.