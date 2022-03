Ypiranga vira historicamente e enfrentará Grêmio em sua primeira final de Gauchão

Nesta quarta-feira (23), aconteceram os dois últimos jogos do Campeonato Gaúcho. O Ypiranga, de Erechim, enfrentou o Brasil de Pelotas, onde conseguiu converter o placar e goleou por 3 a 2 no agregado. O Grêmio, por sua vez, recebeu o rival colorado em casa e avança para a final com 3 a 1 no agregado.

A história sendo feita em Erechim

Com apenas um título estadual, sendo ele de Campeão do Interior Gaúcho, o Ypiranga chega com uma das melhores campanhas, sendo líder da antiga tabela do campeonato, e com um técnico em destaque, Luizinho Vieira é o nome do comandante dessa glória. E agora, o Canarinho vem com tudo para disputar sua primeira final de Gauchão.

Os nomes da final

Com dois gols de Erick e Hugo Almeida, o Ypiranga faz um feito histórico, com direito a dois jogos, sendo o de ida em casa.

Elias Manoel, Bitello e Diego Souza, foram os destaques que colocaram o Grêmio na grande final do campeonato. A goleada aconteceu ainda no jogo de ida contra o Internacional, e selaram sua vaga no último jogo.

É hora de decisão!

O Ypiranga recebe o tricolor gaúcho no sábado (26), às 16h30. O jogo contará com transmissão do Premiere, SporTV e em tempo real na VAVEL Brasil.

Já o jogo de volta acontece no outro sábado (02/04), também às 16h30, na Arena do Grêmio e também terá transmissão do Premiere, SporTV e em tempo real na VAVEL Brasil.