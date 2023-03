Villa Nova chega à final do Troféu Inconfidência com grande atuação de jovens promessas

O Villa Nova se classificou para a final do Troféu Inconfidência no último domingo (19), diante do Democrata GV, vencendo por 2x0. O Leão do Bonfim demonstrou um grande destaque coletivo, porém dois jogadores chamaram a atenção durante a partida.

O goleiro Gabriel Parra (19), foi um dos grandes destaques do time durante o jogo. E o zagueiro João Vitor (19), repetiu as boas atuações que vem fazendo no Villa Nova.

Os dois atletas chegaram de empréstimo do Coimbra no início do campeonato mineiro com a missão de reforçar o elenco do Villa.

No jogo que decretou a classificação do clube para a final do Troféu Inconfidência, Gabriel Parra fez sua estreia como profissional, já que o goleiro titular do time, Thiago Brava, se machucou durante os treinamentos, antes do início da partida.

O jogador lamenta a lesão de seu companheiro, mas diz que sempre está preparado para qualquer oportunidade.

“Claro que ficamos muito chateados com a lesão do Thiago, que vinha fazendo um grande campeonato. Quando a oportunidade chegou foi uma sensação única. Representar um grande clube como o Villa Nova é uma responsabilidade enorme, ainda mais em uma semifinal.”

Gabriel chamou a atenção durante a partida, realizando defesas difíceis e colaborando na boa atuação coletiva do time. Parra destaca a conversa que teve com o treinador antes do início da decisão.

“Nosso treinador Cícero me passou bastante confiança e conselhos, fiquei muito concentrado para corresponder à altura do que o jogo pedia. Agora a continuar trabalhando forte, com os pés no chão e humildade para continuar evoluindo cada vez mais”.

Foto: Bruno Cantini/Villa Nova

O atleta João Vítor, outra grande promessa do Villa Nova, foi responsável pela assistência do gol que classificou o time para a final do Troféu Inconfidência.

O zagueiro do Leão do Bonfim diz que o equilíbrio tático do time foi fundamental durante a partida e destaca a importância deste título para o clube.

“Fico muito feliz quando o time sai de campo sem sofrer gols, isso vem acontecendo nos últimos três jogos. Já a bola parada ofensiva é uma coisa que eu tenho treinado bastante, aproveitando minha força e estatura, pois sabemos que um lance de bola parada pode decidir uma partida. Foi indescritível a sensação de dar um passe para o Luan fazer o gol da classificação. Entendemos o quanto este título é importante para o clube, principalmente para toda cidade de Nova Lima, que acolheu nosso time da melhor forma possível.”

A Federação Mineira de Futebol (FMF) já definiu as datas da grande final do Troféu Inconfidência. O primeiro jogo acontecerá neste domingo (26), às 16h, na casa do Villa Nova, no Estádio Castor Fuentes “Alçapão do Bonfim”, em Nova Lima, contra a Tombense.

Já o jogo da volta será no dia 01 de abril, no Estádio Soares de Azevedo, às 18h, na cidade de Muriaé.