"Não sei se aquele árbitro de VAR já usou VAR antes" dispara Jonas Eidevall após Arsenal perder para o Bayern

Na tarde desta terça-feira (21), a equipe do Arsenal sofreu uma derrota para o Bayern, por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de finais da Champions League Feminina.

Após a partida, o técnico do Arsenal, Jonas Eidevall, criticou duramente a UEFA por não tornar a tecnologia na linha do gol obrigatória na Liga dos Campeões feminina e ainda deixou claro que sua equipe sofreu dois pênaltis não marcados.

"Não sei se aquele árbitro de VAR já usou o VAR antes. Em segundo lugar: a tecnologia da linha do gol é algo que você pode usar nessa fase da competição, assim como na fase de grupos, mas não é obrigatório."

"Hoje a tecnologia da linha do gol não estava em uso porque o Bayern de Munique optou por não pagar por isso. Quando formos aos Emirados na próxima semana, o Arsenal optou por pagar pela tecnologia da linha do gol porque achamos que é a coisa certa a fazer para garantir uma competição justa," completou o técnico.

O comandante ainda deixou claro que não está criticando a equipe anfitriã, mas que acredita que ambas equipes deveriam jogar de igual para igual e que está troca deveria recíproca.

"Acho que é um problema para a competição que nem todos os jogos tenham o mesmo nível de tecnologia para ajudar os árbitros a tomar as decisões certas."

'Não é culpa do Bayern. É direito deles tomar essa decisão, mas acho que todos podemos concordar que é muito estranho você jogar em um nível na competição e, de repente, cabe ao clube anfitrião decidir se você vai financiar a tecnologia que está indo para ser usado por ambas as equipes," completou o técnico.

As equipes voltam em campo na quarta-feira (29), pelo jogo de volta das quartas de finais da Champions League Feminina. Dessa vez, com um Bayern entrando com vantagem e um Arsenal disposto a virar essa chave no Emirates Stadium.