Arsenal busca virada no último lance e mantém vantagem na liderança da Premier League

O Arsenal deu aos seus torcedores mais uma dose de adrenalina neste sábado (4). Se contra o Aston Villa, a vitória já tinha sido nos últimos minutos, desta vez a vítima foi o Bournemouth e o gosto ainda mais doce.

Os Gunners saíram atrás no placar logo no primeiro minuto de jogo, mas buscaram a virada no último lance e mantiveram a vantagem de cinco pontos na liderança da Premier League em cinco pontos sobre o Manchester City.

Bournemouth abre 2 a 0 com direito a gol-relâmpago

A partida tinha um favoritismo antes de a bola rolar: o Arsenal. Líder isolado da Premier League e embalado, os Gunners chegavam para comprovar que eram superiores e queriam mais: seguir com vantagem sobre o Manchester City, que havia vencido minutos antes o Newcastle por 2 a 0.

Entretanto, quem abriu o placar foram os visitantes. No primeiro minuto de partida, Biling calou o Emirates Stadium ao receber um cruzamento pela direita e mandar pro fundo das redes: 1 a 0. Apesar de superior em todo o restante da primeira etapa, o Arsenal nada conseguiu fazer e o jogo foi para o intervalo com o placar mínimo prevalecendo aos Cherries.

Arsenal vira com emoção no último minuto

Nelson marca o gol da vitória do líder. Foto: Arsenal

A segunda etapa começou com o Arsenal mostrando que poderia virar a qualquer momento, mas não foi isso que aconteceu. Antes, porém, o Bournemouth chegou ao segundo gol.

Senesi ampliou aos 57, colocando os Gunners em apuros. A alegria dos visitantes durou pouco, já que a reação começou cinco minutos após o golpe do segundo gol. Thomas Partey diminuiu aos 62.

Com mais ânimo, o líder da Premier League partiu pro ataque disposto a empatar e virar para manter a diferença de cinco pontos, do início da rodada, para o Manchester City. E assim o fez. Aos 70, Ben White marcou o 2 a 2 e colocou fogo no jogo. Daí pro final foi só pressão, mas nem o mais otimista torcedor londrino esperava o que viria 27 minutos depois. Já passava dos 6 de acréscimos determinados pelo árbitro, quando o derradeiro lance aconteceu.

Escanteio pro Arsenal. 97 do segundo tempo. A bola é cruzada na área e a zaga corta. A bola sobra nos pés de Nelson, que domina e finaliza na bochecha da rede. Com emoção, o Arsenal virou e a torcida explodiu no Emirates Stadium. O Arsenal segue mais líder do que nunca.

Agenda e classificação

Com a vitória, o time de Londres chegou aos 63 pontos na liderança do Campeonato Inglês. Vice-líder, o Manchester City tem 58. Já o Mouth, segue na vice-lanterna com 21 pontos conquistados.

O próximo compromisso dos Gunners é na quinta-feira (9), contra o Sporting, pelas oitavas de final da Europa League. Os Cherries, por sua vez, encaram o Liverpool pela Premier League, mas somente no fim de semana, no sábado (11).