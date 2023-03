Campeão da Taça Independência, Romisson comemora segundo título pelo São Bernardo FC

Dono da segunda melhor campanha da primeira fase, o São Bernardo FC se despediu do Paulistão com troféu. A equipe conquistou a Taça Independência no último domingo (26), após vitória nos pênaltis sobre o Mirassol.

Titular e camisa 10 na decisão, o volante Romisson comemora o seu segundo título pelo Bernô. O meio-campista chegou ao São Bernardo em 2021, foi campeão da Copa Paulista no ano de estreia, e após acesso para a Série C na última temporada, inicia 2023 com mais uma conquista.

“Muito feliz por conquistar mais um título com essa camisa. O clube vem em uma sequência de feitos importantes nos últimos anos, e é uma honra fazer parte disso. O São Bernardo possui um projeto sério, feito por pessoas trabalhadoras, e sempre busco agregar da melhor forma”, ressaltou o jogador.

Após o Paulistão, o elenco do São Bernardo foca as atenções na disputa da Série C. Romisson fala sobre a preparação para o torneio, que tem início previsto para o começo de maio.

“Sabemos que a Série C é uma competição difícil e equilibrada, então vai ser fundamental ter um bom período de preparação. Vamos aproveitar as próximas semanas para aprimorar ainda mais a parte física, evoluir o nosso jogo, e assim iniciar o campeonato em boas condições”, concluiu.